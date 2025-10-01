聽分析師買股票會賺錢？律師實測買進這兩檔：30天獲利28％超越大盤

在股市資訊滿天飛的時代，投資人常困惑：聽分析師的建議買進股票，真的能賺錢嗎？律師蘇家宏親自做了一次「30天實測」，結果在短短一個月內，單筆投資報酬率達28%，遠遠跑贏同期大盤不到5%的漲幅。

鎖定標的：新應材與牧德

蘇家宏分享，7月上節目時注意到兩檔標的：新應材（4749）與牧德（3563）。

新應材是台積電供應鏈中的化學原料廠，隨台積電產能提升，營收有望跟著增加。牧德則是全球PCB檢測大廠，擁有自動化檢測（AOI）技術，市佔率居高，加上固定配息與籌碼穩定，讓他認為具備長期成長潛力。

30天操作：買進到獲利出場

2024年8月25日，蘇家宏以 482元買進一張牧德。雖一度考慮買兩張，但因股價連日走高，決定先小試單筆。沒想到隔日股價一路上漲，8月29日收盤價來到 638元，短短幾天漲幅就超過30%。

儘管之後股價震盪，他早已設定「獲利25%就出場」的目標，因此在 9月8日股價630多元時順利賣出，實現約14萬元獲利，報酬率達28%。事後觀察，股價在9月19日回檔至543元，證明「見好就收」是明智的選擇。

大盤對照：4.98%與28%

同一期間，大盤從24,277點漲到25,000多點，漲幅僅 4.98%。相較之下，這次操作牧德的投資報酬率達 28%，大幅超越市場平均。

經驗體會：設定出場比選股更重要

「重點不在於這檔股票，而是投資時間點與出場策略。」蘇家宏強調，雖然這次投資獲利亮眼，但並非推薦買進，而是要提醒投資人：在進場前先想清楚，是要長期持有，還是波段操作，一旦達到目標就該果斷出場。

他也提醒，投資沒有穩賺，只有能力與經驗的累積，「不要借錢去衝，設定好策略，才能真正從市場中學到東西。」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。