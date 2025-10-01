遺產先跟爸媽預支…用來買高股息ETF可嗎？被嗆：沒人死哪來的遺產

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
案例中，父母已經規劃好房產與現金分配，每人可繼承一套不動產加200萬現金。中央社
PTT出現一篇引起熱議的討論，主題圍繞在「父母還在世時，子女能不能提前預支遺產？」有網友提出，家中已經規劃好房產與現金的分配方案，其中現金部分甚至可能放到未來才會動用。於是便有人思考：能不能先把這筆「凍著的現金」活化，拿去投資高股息ETF

原PO表示，父母已經明確說明好分配方式：每個孩子將來能分到一筆不動產與現金200萬，辦理後事費用再平均分擔。

其中一個孩子已經把房產抵押去做生意，還有兩年就能還清。為了提早建立被動收入，他提出是否能「預支」200萬現金，投入高息ETF，讓這筆錢未來能成長。問題在於，該怎麼開口跟父母談？

部分網友認為，提早給孩子資源反而能讓錢發揮更大的效益。有人提到「這是書裡提倡的做法，二三十歲拿到本金才有複利效果，不要等到六十歲才繼承」，也有人直言「直接跟爸媽說，先動支200萬，以後會多10倍」。另外也有看法指出，「200萬對60歲的人不算什麼，但對剛畢業的年輕人影響很大」。

但也有不少人對「預支遺產」感到反感，認為「父母在世錢就是他們的，花光就沒有遺產，哪來預支」。另一派更直白表示「人沒死就沒遺產，這問題超北七」，還有人批評「好手好腳自己賺，難聽點就是跟父母要錢」。甚至有網友強調，「如果我是父母，我會直接把錢花光，旅行換車，不留任何現金」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

父母 遺產 房產 ETF 繼承

