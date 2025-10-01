鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒
台美晶片談判再掀討論。行政院副院長鄭麗君率團赴美磋商，強調「晶片五五分」並未納入議程，團隊更不會接受相關構想，表示將以國家利益與產業發展為優先。
鄭麗君指出，此次核心重點在於爭取台美關稅調整，避免疊加現有稅率，並討論美國232條款相關優惠。她表示，談判過程雖仍有待突破，但雙方已有部分進展。對於美國商務部長盧特尼克提出的「晶片五五分」主張，鄭麗君回應「沒談到，也不會答應」，強調這只是美方構想，非台灣立場。
有網友認為政府展現了堅定態度，上留言寫道「老實說台積電想五五分，你政府也沒輒」、「政府幫GG談 連GG都會怕」、「一直暫停」、「答應也罵 不答應也罵」。
也有人質疑談判成果有限，認為「真難纏」、「代購回國 連面都沒見 談什麼」、「完了…」、「所以到底去談了什麼？對方說的都不承認」。
