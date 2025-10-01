明年最低工資…卓榮泰喊拚「突破3萬」！網酸：薪水漲47％、房價漲470％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰喊話，再過一年，最低工資有望正式突破30,000元；創下台灣薪資政策新里程碑。（本報系資料庫）
台灣最低工資再度調升，勞動部宣布自2026年1月1日起，月薪將由28,590元調漲至29,500元，調幅3.18%。行政院卓榮泰更表示，未來一年內最低工資有望突破3萬元，這將是連續十年調漲，總漲幅達47.4%。

勞動部指出，本次調整後，時薪也將從196元起算，過去十年的時薪漲幅累計超過63%，展現政府保障勞工權益的政策方向。卓榮泰強調，這是政府落實支持青年、勞工與弱勢族群的重要一步。

不過，PTT上不少網友對「最低工資連十漲」反應兩極。有人認為基層終於能分享到經濟成果，也有人擔憂物價螺旋上漲，薪資成長被通膨吃掉，實際購買力仍有限。

在留言區，支持者認為「台灣越來越有錢了，基層勞工共享果實」、「三萬真的要來了」，但也有人嘆「薪水漲47%，房價漲470%」、「一片雞排破百元只是早晚的事」。另外，也有不少聲音替公務員抱不平，指出初考起薪已被追近，形成新一波「均貧化」討論。

