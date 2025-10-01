「台積電（2330）中長期會變美積電！」郭哲榮：美國人根本就不屑你台灣人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮直言，美國要求台積電至少一半產能外移，長期恐讓「台積電」逐漸變成「美積電」。（路透）
台股持續走強，但台積電（2330）的未來卻牽動市場神經。分析師郭哲榮最新節目中直言美國對台積電的要求已不只是投資美國廠，而是要將一半以上的產能移往美國，這將深刻影響台灣半導體產業發展。他更警告，長期來看，台積電可能不再是「台灣的台積電」，而會逐步成為「美積電」。

在節目中，郭哲榮指出，台積電正面臨被迫外移的壓力。美國方面要求台灣必須將產能移往美國，比例不能僅有5%、10%，而是要「至少一半以上」。他直言，這樣的要求「會不會太過分？甚至讓人覺得有點喪權辱國？」

他進一步強調，美國並不是無條件保護台灣，而是認為台灣的半導體優勢反而對美國造成威脅。因此，美國人並不會像台灣社會普遍期待的那樣出手保護，反而會要求台積電更多的產能轉移到美國。

郭哲榮直言：「美國人根本就不屑你台灣人。」這句話引發現場驚訝。他表示，外界過去談到「矽盾」認為台灣因晶片有保護力，但實際上，美國的態度是台灣的晶片成了威脅，所以必須外移產能。

因此，郭哲榮認為，中長期來看，台積電有可能逐漸變成『美積電』。台灣雖然短期股市依舊強勁，但從長線來看，產業結構將出現深遠變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 半導體 美國 矽盾 台股 郭哲榮

