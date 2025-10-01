「台積電（2330）中長期會變美積電！」郭哲榮：美國人根本就不屑你台灣人

台股持續走強，但台積電（2330）的未來卻牽動市場神經。分析師郭哲榮在最新節目中直言，美國對台積電的要求已不只是投資美國廠，而是要將一半以上的產能移往美國，這將深刻影響台灣半導體產業發展。他更警告，長期來看，台積電可能不再是「台灣的台積電」，而會逐步成為「美積電」。

在節目中，郭哲榮指出，台積電正面臨被迫外移的壓力。美國方面要求台灣必須將產能移往美國，比例不能僅有5%、10%，而是要「至少一半以上」。他直言，這樣的要求「會不會太過分？甚至讓人覺得有點喪權辱國？」

他進一步強調，美國並不是無條件保護台灣，而是認為台灣的半導體優勢反而對美國造成威脅。因此，美國人並不會像台灣社會普遍期待的那樣出手保護，反而會要求台積電更多的產能轉移到美國。

郭哲榮直言：「美國人根本就不屑你台灣人。」這句話引發現場驚訝。他表示，外界過去談到「矽盾」認為台灣因晶片有保護力，但實際上，美國的態度是台灣的晶片成了威脅，所以必須外移產能。

因此，郭哲榮認為，中長期來看，台積電有可能逐漸變成『美積電』。台灣雖然短期股市依舊強勁，但從長線來看，產業結構將出現深遠變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。