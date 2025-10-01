台股年底上看3萬？網酸：喊完高點通常要回頭

台股再創強勢，9月消費者信心指數中「投資股票時機」衝上全年新高，市場樂觀情緒高漲，不少散戶喊話年底直衝3萬點。不過也有專家提醒，半導體產業長期挑戰仍在，投資人需保持冷靜。

根據中央大學台經中心調查，9月消費者信心指數（CCI）上升至64.69點，其中「未來半年投資股票時機」大漲20.48點至51.68點，創今年最高。學者吳大任指出，投資股票的樂觀氛圍是推升整體信心的主要動能。不過，他也提醒美國財政部長提出台美半導體「五五分帳」的挑戰，將影響未來十年經濟與股市發展。同時，房市與耐久財購買指標則降至多年低點，呈現股強房弱的格局。

不少網友直言樂觀看待年底行情，留言如「年底3W點輕鬆啦」、「我都看到30k了欸」、「真的好幸福 天天漲 天天創新高」、「有台積電在 不用怕」，甚至有人喊出「老蘇都看到三萬六了」。整體氛圍樂觀，對行情持續走高抱持信心。

也有不少網友示警，認為這樣的氛圍反而是危險訊號，直言「看來要崩了」、「恐懼指數最低，減碼信號出來了」、「等10月崩盤..」、「全面樂觀代表…」、「差不多可以減碼了」。更有人酸說「以前喊兩萬，結果萬八就崩，大概打九折」。

