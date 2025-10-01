國安基金10/9開會！他猜「護盤降低火力但不撤出」 網酸：有政府好安心

國安基金將於10月9日召開第3季例會，除公布財報，亦評估是否續行護盤；因台美關稅談判未定、近日台股震盪加劇，被解讀為「進場因素未消失」。貼文引發PTT關注，網友質疑在台股屢創新高下，國安基金是否仍應留場，成為討論焦點。

根據媒體報導，川普政府4月2日拋出對等關稅，台股4月7日與8日連兩日重挫；國安基金4月8日提前決議啟動第9次護盤。第2季財報顯示，自4月9日至6月30日投入約77億元，期末持股市值約88.84億元，帳上未實現獲利約11.84億元。第3季在價量齊揚下，護盤力道較第2季收斂，此次會議將視台美談判進度、地緣風險與波動再決定退場與否。

一名網友在PTT轉貼新聞，他指出，媒體普遍預期「不會輕言退場」，惟關鍵變數仍是台美談判落點；在結果未明前，政策基調將偏審慎，護盤節奏可能維持降低火力但不完全撤出。

多數網友共識聚焦兩點：其一，「市場信心仍需維繫」，有人直言「有政府好安心」、稱本輪「賺爛了不急退」；其二，對「史高仍護」表不解，質疑護盤與市場機制邊界，並擔心形成「國安常駐」心態。亦有留言指出，本次護盤金額不大，象徵意義或大於實質買盤。

不同意見與延伸討論則涵蓋：有人主張逢高應逐步退場、回歸基本面；也有人讚成「等談判結果再說」，甚至認為「護到三萬再退」；另有聲音批評「以公共資金介入易扭曲價格」，相對一派則回應「非常時期需非常機制」。整體看來，社群在「信心穩盤」與「市場自律」之間呈現拉鋸，決策時點幾乎一面倒繫於台美談判的落幕與否。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。