美要求轉移晶片產能…他憂「戰略籌碼被削弱」？網猜對台積電影響有限

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。（路透）
美國商務部長盧特尼克稱，華府已與台北討論讓「美國需求的一半」在美本土生產，目標任期內把美國本土產能拉升至約40%，必要時並以關稅作為槓桿；此舉被視為降低對台依賴，也被質疑將弱化台灣「矽盾」。相關談話近週在多家外媒與節目受訪中出現，引發台灣網友對國安與產業佈局的強烈關注。

根據媒體報導，美方構想為「在地製造+進口」各占一半，搭配巨額投資與可能的關稅豁免，方向與近月流傳的「1:1生產規則」相呼應；同時，美方強調台灣先進製程集中度過高、鄰近中國的地緣風險，倡議在美擴廠分散供應鏈。台灣媒體並稱本議題已引來在野黨與產業界評論。

一名網友PTT轉貼新聞，他指出，台灣的「矽盾」來自先進製程的關鍵地位；若依美方要求分散產能，戰略籌碼恐被削弱，但若不配合，恐面臨關稅與投資限制，甚至安全承諾轉冷。原PO並以影音連結延伸討論，核心訴求是思考「矽盾能否在分散中保留效能」與「談判可換取的對價」。

網友多數共識分為三類：其一，直指「好處美國拿、風險台灣擔」，擔心矽盾拆半後台灣被邊緣化；其二，主張「以退為進」，若真走50-50，應要求對等安全承諾或關稅協議，並由美方解決人力與成本問題；其三，從市場面解讀對台積電影響有限，認為在美產能仍併入公司體系，訂單結構與技術節奏才是股價關鍵。

不同意見與延伸觀點包括：有人質疑政策「喊得快、落地難」，美方勞動條件與成本未必支撐先進製程全面上岸；也有人反向表示「給美國一半，另一半賣給其他市場」，或倡議以盟友分散降低單點風險。亦有聲音提醒，消息面頻繁放風恐為談判籌碼，投資判斷宜回歸企業基本面與長期產能規畫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國商務部長盧特尼克稱，華府已與台北討論讓「美國需求的一半」在美本土生產，目標任期內把美國本土產能拉升至約40%，必要時並以關稅作為槓桿；此舉被視為降低對台依賴，也被質疑將弱化台灣「矽盾」。相關談話近週在多家外媒與節目受訪中出現，引發台灣網友對國安與產業佈局的強烈關注。

