快訊

狂搖影片曝光！菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生

公費流感、新冠疫苗今開打 光復居民、救災者優先

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電均價948「該賣一半再撿？」 網勸分批小賣或放長線

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台積電持股買賣。(美聯社)
網友討論台積電持股買賣。(美聯社)

台積電（2330）9/30在寫下天價後走跌， 失守5日線，30日以1,310元開高， 一度拉升至1,320元，但最後一盤卻爆出13,215張賣單， 一口氣拉低15元股價，終場收在最低的1,305元， 上漲5元， 漲幅0.38%，市值33兆8,420億元，挑戰5日線無功而返。

一名網友Dcard以「均價948、最近1300要不要賣一半再撿」請益，話題引出大量回覆。討論焦點落在三處：其一，權值股是否適合短線操作；其二，若賣出後續漲如何面對「賣飛」；其三，資金配置與情緒管理如何拿捏。多數留言提醒，不賣只是「紙上富貴」，但賣錯點也可能影響心情與紀律。

就背景與核心內容，原PO成本約948元，面對台積電股價推升，考慮「先賣一半，回檔再接回」。板上並列出多篇相關討論，凸顯近期市場情緒高昂。亦有「Dcard觀察室」強調，熱度行情最考驗投資人的心理，追高回落與賣出續漲都會帶來後悔情緒，投資本質應回到提升生活品質、避免情緒主導決策。

原PO的重點在於尋求可執行的部位管理：以「賣一半再撿」降低波動壓力，同時保留持股參與上行；亦希望從群體經驗獲得操作參考。貼文並未預設行情方向，而是關注在「如何在高檔做資金與情緒的折衷」。

多數網友的共識是長期視角優先。有人指出權值股適合「放長」，籌碼穩定、基本面具優勢；若真要動作，可用「分批」、「一股一股止癢」、「逢回補」等方式，把節奏建立在資金規畫而非情緒起伏。亦有人提醒先釐清目的：若需資金置產、家庭支出或看上更佳標的，減碼合情合理；若無急需，持有並承受震盪也是選項。

不同意見與延伸討論則分成兩派：短線派主張「先賣一半、拉回再接」，認為高位震盪難免；另有保守派直言「想賣就賣」，把風險轉回現金心更安。也有反向思維者提醒，散戶一路賣、主力更集中，若賣出後上攻要能承受賣飛；技術派則提到均線與籌碼強弱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 台積電

延伸閱讀

0050將挑戰00878…短短9個月湧入近73萬新股東！懶錢包：今年最受矚目ETF

一人養全家…40歲終於資產近千萬！網分享15年累積心得

0056報酬率略勝00878…5年回測成果出爐！存股哥：兩檔皆能打造現金流系統

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

相關新聞

台股年底上看3萬？網酸：喊完高點通常要回頭

台股再創強勢，9月消費者信心指數中「投資股票時機」衝上全年新高，市場樂觀情緒高漲，不少散戶喊話年底直衝3萬點。不過也有專家提醒，半導體產業長期挑戰仍在，投資人需保持冷靜。 根據中央大學台經中心調查，

國安基金10/9開會！他猜「護盤降低火力但不撤出」 網酸：有政府好安心

國安基金將於10月9日召開第3季例會，除公布財報，亦評估是否續行護盤；因台美關稅談判未定、近日台股震盪加劇，被解讀為「進場因素未消失」。貼文引發PTT關注，網友質疑在台股屢創新高下，國安基金是否仍應留場，成為討論焦點。

台積電均價948「該賣一半再撿？」 網勸分批小賣或放長線

台積電（2330）9/30在寫下天價後走跌， 失守5日線，30日以1,310元開高， 一度拉升至1,320元，但最後一盤卻爆出13,215張賣單， 一口氣拉低15元股價，終場收在最低的1,305元， 上漲5元， 漲幅0.38%，市值33兆8,420億元，挑戰5日線無功而返。

股息真對股東來說是好事？有時候「不發」才是長遠贏家

發股息是短利 不發股息可能是長贏 股票投資當中，除了藉由股價漲跌來獲利之外，還有來自企業回饋股東的收益，也就是股利（配息＝現金股利；配股＝股票股利）。那麼，股利是從哪裡冒出來的？正是從營收扣除所有成

心理操盤術奏效！買進時間點爛…他每年投入6萬進股市爆賺553萬

這個例子的意義並不是說你應該盲目買進、長期持有就期望能獲利，因為事情並不是那麼簡單。這個例子真正的重點在於…

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

有網友在股板分享自己對力積電（6770）的觀察，認為公司正值轉型期，雖然財報仍不理想，但背後隱含著「DRAM超級循環」與「AI供應鏈」兩大故事，甚至直言這可能是市場尚未完全理解的機會。 原PO將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。