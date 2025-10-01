台積電均價948「該賣一半再撿？」 網勸分批小賣或放長線

台積電（2330）9/30在寫下天價後走跌， 失守5日線，30日以1,310元開高， 一度拉升至1,320元，但最後一盤卻爆出13,215張賣單， 一口氣拉低15元股價，終場收在最低的1,305元， 上漲5元， 漲幅0.38%，市值33兆8,420億元，挑戰5日線無功而返。

一名網友在Dcard以「均價948、最近1300要不要賣一半再撿」請益，話題引出大量回覆。討論焦點落在三處：其一，權值股是否適合短線操作；其二，若賣出後續漲如何面對「賣飛」；其三，資金配置與情緒管理如何拿捏。多數留言提醒，不賣只是「紙上富貴」，但賣錯點也可能影響心情與紀律。

就背景與核心內容，原PO成本約948元，面對台積電股價推升，考慮「先賣一半，回檔再接回」。板上並列出多篇相關討論，凸顯近期市場情緒高昂。亦有「Dcard觀察室」強調，熱度行情最考驗投資人的心理，追高回落與賣出續漲都會帶來後悔情緒，投資本質應回到提升生活品質、避免情緒主導決策。

原PO的重點在於尋求可執行的部位管理：以「賣一半再撿」降低波動壓力，同時保留持股參與上行；亦希望從群體經驗獲得操作參考。貼文並未預設行情方向，而是關注在「如何在高檔做資金與情緒的折衷」。

多數網友的共識是長期視角優先。有人指出權值股適合「放長」，籌碼穩定、基本面具優勢；若真要動作，可用「分批」、「一股一股止癢」、「逢回補」等方式，把節奏建立在資金規畫而非情緒起伏。亦有人提醒先釐清目的：若需資金置產、家庭支出或看上更佳標的，減碼合情合理；若無急需，持有並承受震盪也是選項。

不同意見與延伸討論則分成兩派：短線派主張「先賣一半、拉回再接」，認為高位震盪難免；另有保守派直言「想賣就賣」，把風險轉回現金心更安。也有反向思維者提醒，散戶一路賣、主力更集中，若賣出後上攻要能承受賣飛；技術派則提到均線與籌碼強弱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。