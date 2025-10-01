快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

美股重組「大漲獲利了結」變超賣！網讚：翻10倍賺爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買美股發生糾紛。聯合報系資料照
網友買美股發生糾紛。聯合報系資料照

一名網友在PTT貼文，他自述持有Wolfspeed（WOLF.US），因公司進行股票重組後股價大漲，未留意已合股（或稀釋）即逢高賣出，隔日接獲Firstrade（FT）通知因股數更動而出現「超賣」。原PO詢問如何補救，不過有網友大讚「至少翻十倍，賺爛了」。

原PO稱已聯繫FT，客服建議先以現價買回缺口股數完成交割，並另行申訴。多數留言指出，此屬公司合股造成的持股數縮減與股價對應調整，若券商未即時更新庫存，投資人可能在舊庫存下賣出而形成超賣；也有人提醒合股常見價量劇震與停牌風險，若變成實質空單且股價續漲，將面臨高價回補壓力。

原PO心得著重兩點：其一，跨境券商面對企業行動（corporate action）時流程複雜，資訊與庫存同步若遲滯，容易引發交易錯配；其二，客服雖稱「第一次遇到」，但實務影響重大，期盼有明確SOP，例如自動借券回補、損益如何認定與申訴時程等。

多數網友的共識是：就交易層面「超賣≈放空」，缺口終須回補；若因券商系統延遲導致誤賣，應完整保留下單紀錄、對帳單與通知信件，循申訴程序爭取合理處理。有投資人分享他券商在開盤前已完成轉換，未遭遇問題，呼籲平時挑選能妥善處理合股／拆股的券商，降低風險。

不同意見與延伸討論則聚焦法務與實務風險：有人主張「裝死」、「先把資金轉走」，亦有人反駁此涉不當得利或違約交割，最終仍會被凍結資金或追償；另有網友建議尋求集體訴訟與監理單位協助，但也提醒跨境求償成本高、時程長。整體而言，社群傾向務實：先釐清是否已成空頭部位、評估回補成本與風險，同步啟動書面申訴並要求券商提出明確處理方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

券商 放空 投資人

延伸閱讀

台積電最後一盤爆1.3萬張賣單、收1305元 挑戰5日線無功而返

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

相關新聞

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

台美晶片談判再掀討論。行政院副院長鄭麗君率團赴美磋商，強調「晶片五五分」並未納入議程，團隊更不會接受相關構想，表示將以國家利益與產業發展為優先。 鄭麗君指出，此次核心重點在於爭取台美關稅調整，避免疊

明年最低工資…卓榮泰喊拚「突破3萬」！網酸：薪水漲47％、房價漲470％

台灣最低工資再度調升，勞動部宣布自2026年1月1日起，月薪將由28,590元調漲至29,500元，調幅3.18%。行政院長卓榮泰更表示，未來一年內最低工資有望突破3萬元，這將是連續十年調漲，總漲幅達

美股重組「大漲獲利了結」變超賣！網讚：翻10倍賺爛了

一名網友在PTT貼文，他自述持有Wolfspeed（WOLF.US），因公司進行股票重組後股價大漲，未留意已合股（或稀釋）即逢高賣出，隔日接獲Firstrade（FT）通知因股數更動而出現「超賣」。原PO詢問如何補救，不過有網友大讚「至少翻十倍，賺爛了」。

「台積電（2330）中長期會變美積電！」郭哲榮：美國人根本就不屑你台灣人

台股持續走強，但台積電（2330）的未來卻牽動市場神經。分析師郭哲榮在最新節目中直言，美國對台積電的要求已不只是投資美國廠，而是要將一半以上的產能移往美國，這將深刻影響台灣半導體產業發展。他更警告，長

台股年底上看3萬？網酸：喊完高點通常要回頭

台股再創強勢，9月消費者信心指數中「投資股票時機」衝上全年新高，市場樂觀情緒高漲，不少散戶喊話年底直衝3萬點。不過也有專家提醒，半導體產業長期挑戰仍在，投資人需保持冷靜。 根據中央大學台經中心調查，

中美晶、環球晶評價落差⋯還有得漲？網曝投資策略

有網友在PTT股票版發文，指出中美晶（5483）獲利結構高度依賴環球晶（6488），兩家公司獲利表現相似，卻出現本益比評價落差，認為中美晶股價仍有上漲空間。此分析引起網友熱烈討論，有人認同「做多中美晶、放空環球晶」的策略，也有人提醒市場籌碼與技術面壓力仍需留意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。