中美晶、環球晶評價落差⋯還有得漲？網曝投資策略

有網友在PTT股票版發文，指出中美晶（5483）獲利結構高度依賴環球晶（6488），兩家公司獲利表現相似，卻出現本益比評價落差，認為中美晶股價仍有上漲空間。此分析引起網友熱烈討論，有人認同「做多中美晶、放空環球晶」的策略，也有人提醒市場籌碼與技術面壓力仍需留意。

根據原PO整理，環球晶2024年稅後淨利為98.4億元，中美晶合併歸屬母公司稅後淨利為53.46億元，其中約85%獲利來自環球晶。照理兩檔股票應有相近評價，但目前環球晶本益比高達33.73倍，中美晶僅21.58倍，差距達156%。原PO指出，中美晶過去在擺脫太陽能長約虧損後，市場確實曾逐步給予與環球晶接近甚至更高的本益比，如今卻因矽晶圓庫存循環及碳化矽題材，讓市場目光集中在環球晶，導致評價脫鉤。

發文者認為，中美晶不僅能認列環球晶獲利，近五年平均配息率達77%，甚至高於環球晶的56%，加上集團旗下其他標的具成長性，因此本益比應有機會超越環球晶。他進一步提出進退場機制，主張「中美晶本益比未拉近環球晶前皆可進場，若超過環球晶則出場」。

多數網友對此看法表示支持，留言指出「有單給推」、「這檔放長一定會上去」，並強調買中美晶等於同時投資環球晶、台特化、朋程、茂矽、宏捷科等公司，形同控股型ETF。也有人直言「這還要討論？當然是中美晶便宜」、「法人預估未來四季算forward PE甚至不到10倍」。

不過，也有網友提出不同角度，認為「上方套牢賣壓大」、「等年線與其他均線靠攏再進比較有效率」，提醒籌碼壓力與技術面影響不可忽視。部分投資人則偏好純度較高的環球晶，直言「如果是卡矽晶圓，我比較喜歡買純度高的子公司」，並關注外資連買動向，認為環球晶底部已逐漸成形。

此外，網路上也出現延伸討論，有人提到「中美晶像ETF」、「母以子貴雖常見但未必能反映在EPS與股利上」，也有人酸諷「之前100多不買，現在才討論」。整體來看，多數網友認同中美晶低估現象，但對於投資時機與策略，則仍存在分歧觀點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。