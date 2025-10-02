快訊

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

「漂亮50」估值過高、本益比極不現實 雅芳、全錄和寶麗來遭到重創

聯合新聞網／ 樂金文化
投資人會掉入的最糟糕陷阱之一，就是脫離經過測試的方法或投資理念，然後用一句「這次不一樣」來合理化自己的決定。市場在達到、甚至超過技術面或基本面的正常指標時，群眾的想像力就會被某種看似合理的說法所帶動，去期待價格能繼續上漲。

這些說法通常非常具有說服力，因為它們總是在市場樂觀情緒高漲、大家都預期價格會再創新高時出現。然而，這些主張多半建立在希望而非事實之上，那些不利的現實，往往就這樣被刻意忽略了。

就在這種氛圍中，大家對「新時代來了」這種說法照單全收，幾乎沒有人冷靜地思考，這樣的看法到底有沒有真正的依據。問題是，押注那種過去從未發生過的情況，幾乎每次下場都很慘。

1920年代時就發生了一個經典的例子，當時許多投資人認為股價已達到新的高原期，因為經濟前景持續看好。很少有人重視股票估值已過高及融資槓桿過於極端的事實。

當時的「併購狂潮」與其他類似的虛幻概念深深吸引了大眾想像力，人們放下警覺，輕易相信「新時代」這種虛妄的說法，從而失去了對基本面該有的關注。

另一個例子則出現在1970年代初期，當時基金經理們熱衷於所謂的「漂亮50」（Nifty Fifty）。這些公司因其穩定的成長率和穩健的財務狀況而被視為「一勞永逸」的股票，包括雅芳（Avon）、全錄（Xerox）和寶麗來（Polaroid）。

在這股狂熱中，這些股票的本益比被推高到極不現實的水準，但無論價格多高都還是繼續上漲。

但是這些股票的估值不只是在歷史上看來過高，相對於市場其他部分也顯得離譜。毫不意外，這些個股在1973年到1974年空頭行情中遭到重創，多數花了整整十年才回到先前的高點。

在類似1920年代和1970年代的情況中，警告訊號通常出現得很早，結果投資人未能及時行動。一些投資人可能提前察覺到市場將觸頂並退出市場，但是當價格繼續上漲時，他們認為價格永遠不會回跌。

於是這些投資人又在最錯誤的時機重返市場，忘記了之前令他們退出的所有原則，所以必須承受行動的後果。在這兩個例子中，支撐股價持續走高的背後邏輯其實都是錯的，因為股價早已遠遠超出正常的估值基準。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

