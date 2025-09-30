股息真對股東來說是好事？有時候「不發」才是長遠贏家

發股息是短利 不發股息可能是長贏

股票投資當中，除了藉由股價漲跌來獲利之外，還有來自企業回饋股東的收益，也就是股利（配息＝現金股利；配股＝股票股利）。那麼，股利是從哪裡冒出來的？正是從營收扣除所有成本後，剩下的稅後淨利。

不過，並非所有上市公司都會發放股利，「不發股利」也是一種選擇。雖然股利來自於稅後淨利，但企業可將其作為股利發放給股東，或選擇不發放，轉為保留盈餘，以幫助未來投資。

有一個指標叫做配息率（股息發放率），用來衡量企業將多少比例的稅後淨利，作為股利發放給股東。假如將稅後淨利的一半用於發放股利，配息率就是50％。

乍看之下，發放股利似乎是對股東最有利的回饋方式，但事實未必如此。有時候企業不發股利，反而能在未來為股東創造更大的價值。

或許有人會懷疑：「明明沒發股利，為什麼反而對股東有利？」這其實與企業的成長有關。

企業發放股利時，意味著企業的資金流向外部。換句話說，與其讓資金向外流出，不如作為保留盈餘用於本業，推動企業成長，以帶動業績擴大、股價上漲，從長期來看更有利於股東。因此，處於成長階段的中小型成長股，往往選擇不發股利，資金全數保留。

股東大會上，有的企業會如此說明：「我們公司即將進入成長階段，將優先考量保留盈餘。」簡而言之，這是在向投資人表達：「我們希望將更多資金投入本業以加速成長，所以目前無法發放股利。但若能藉此促使企業壯大，最終受益的仍是股東。」

作者：渡部清二

此外，當企業處於虧損狀態時，通常無法發放股利。市場上有人主張「有錢就該發股利」，但這樣的觀點多是針對股東權益充裕的企業而言。然而，有的投資人會在領取股利後即賣出持股，而我個人不喜歡這種作風。

即使某年的稅後淨利表現不佳，若企業過去有盈餘累積，仍可動用保留盈餘來發放股利。除了發放股利，有的企業會選擇買回自家股票，而被回購的股票就稱為「庫藏股」。透過回購，市場流通股數減少，每股盈餘（Earnings Per Share，簡稱EPS，指公司稅後淨利除以流通在外的普通股股數）因此提高，有助於推升股價。

除此之外，還有一個指標叫做現金殖利率，表示當前股價可提供多少比例的現金股利，以下是計算公式：

年殖利率（％）＝年度現金股利÷股價×100％

在日本，殖利率的平均值每天都會刊登在《日經新聞》的市場數據版中。截至2024年8月19日，東證Prime市場的平均殖利率為2.45％。

相比之下，大型金融機構（三菱UFJ銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行）一年期定期存款利率在0.025％到0.125％之間。由此可知，股票的殖利率比定期存款利率高出約50到100倍（按：根據臺灣證券交易所統計，2025年第一季的台股平均殖利率約3.2％）。

作者：渡部清二

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。