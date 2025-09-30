他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

有網友在股板分享自己對力積電（6770）的觀察，認為公司正值轉型期，雖然財報仍不理想，但背後隱含著「DRAM超級循環」與「AI供應鏈」兩大故事，甚至直言這可能是市場尚未完全理解的機會。

原PO將這篇文章定位為「分類：多，目標價創歷史新高」，並提出力積電的四大亮點：

1.DRAM業務：全球三大廠減產去庫存，HBM需求排擠標準DRAM產能，EPS保守估計仍有4-5元 2.矽中介層：AMD已與力積電合作建立二供，年底前將把產能從每月2000片擴至5000片，象徵打入AI供應鏈 3.WoW技術：2025 Q4預計送樣AMD，具備更快頻寬與更低延遲，可能成為下一代AI晶片的突破口 4.GaN代工：台積電將退出GaN市場，力積電與納微半導體合作切入AI電源供應鏈

原PO結論指出，力積電正從景氣循環股轉型成AI題材股，當前20元出頭的股價，可能尚未反映未來潛力，並給出進出場策略「25元以下進場，跌破季線停損」。

有網友直言「這隻傷了太多人的心，但有單就推」、也有人喊「可能回到28解套了」、更有人跟進表示「百分之一萬的尊重」、「目標價50」。不少推文還跟著喊「相信黃董，年底就懂」。

反對聲音同樣不小，有人冷酸「這隻公司臭名昭彰，EPS算法可信嗎？」、也有人直言「DRAM過去就跌爛，轉型AI不代表馬上大爆發」、「相信蝗蟲，下市就懂」。也有網友酸「3萬張庫存，這次是股市黑聖杯玩法，不是噴就是崩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。