他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電被點名正值轉型期，從DRAM循環股切入AI供應鏈。本報資料照片
有網友在股板分享自己對力積電（6770）的觀察，認為公司正值轉型期，雖然財報仍不理想，但背後隱含著「DRAM超級循環」與「AI供應鏈」兩大故事，甚至直言這可能是市場尚未完全理解的機會。

原PO將這篇文章定位為「分類：多，目標價創歷史新高」，並提出力積電的四大亮點：

1.DRAM業務：全球三大廠減產去庫存，HBM需求排擠標準DRAM產能，EPS保守估計仍有4-5元

2.矽中介層：AMD已與力積電合作建立二供，年底前將把產能從每月2000片擴至5000片，象徵打入AI供應鏈

3.WoW技術：2025 Q4預計送樣AMD，具備更快頻寬與更低延遲，可能成為下一代AI晶片的突破口

4.GaN代工台積電將退出GaN市場，力積電與納微半導體合作切入AI電源供應鏈

原PO結論指出，力積電正從景氣循環股轉型成AI題材股，當前20元出頭的股價，可能尚未反映未來潛力，並給出進出場策略「25元以下進場，跌破季線停損」。

有網友直言「這隻傷了太多人的心，但有單就推」、也有人喊「可能回到28解套了」、更有人跟進表示「百分之一萬的尊重」、「目標價50」。不少推文還跟著喊「相信黃董，年底就懂」。

反對聲音同樣不小，有人冷酸「這隻公司臭名昭彰，EPS算法可信嗎？」、也有人直言「DRAM過去就跌爛，轉型AI不代表馬上大爆發」、「相信蝗蟲，下市就懂」。也有網友酸「3萬張庫存，這次是股市黑聖杯玩法，不是噴就是崩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 庫存 台積電 半導體

股息真對股東來說是好事？有時候「不發」才是長遠贏家

發股息是短利 不發股息可能是長贏 股票投資當中，除了藉由股價漲跌來獲利之外，還有來自企業回饋股東的收益，也就是股利（配息＝現金股利；配股＝股票股利）。那麼，股利是從哪裡冒出來的？正是從營收扣除所有成

心理操盤術奏效！買進時間點爛…他每年投入6萬進股市爆賺553萬

這個例子的意義並不是說你應該盲目買進、長期持有就期望能獲利，因為事情並不是那麼簡單。這個例子真正的重點在於…

台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多

台股就是多頭 降息循環就是要做多 今天台股回魂大漲300點，上週五我就說我還是看多並沒有轉空，今天比較好的狀況是大型股和中小型股一起漲，所以氣氛相當地良好，也沒有開高走低表示市場很強勢。

投資人與投資客「技術截然不同」分析師：若無法做到這一點，結局注定失敗

無論採取何種方式，都沒有差別，對任何想要進入市場的人來說，最重要的是擁有一套能夠作出理性判斷的方法...

高點滿倉一股不賣…何不部分獲利回檔再進場？網吐真言：股市無法預測

有網友在股板提出疑問，看到許多大戶在高點依然滿倉抱股，等到市場回檔20%，帳面就瞬間蒸發數十萬甚至上百萬。他不解，為何不選擇在高點先止盈部分，反而要跟著大空頭一起市值打折？ 原PO認為，美股與台

