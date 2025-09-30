心理操盤術奏效！買進時間點爛…他每年投入6萬進股市爆賺553萬

快訊

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

在1991年3月5日的《伯靈頓自由新聞》（Burlington, Vermont, Free Press）中，費雷澤出版社的艾瑞克．漢森（Eric Han son）引用來自券商迪恩威特公司（Dean Witter）的傑克．范德弗利特（Jack Vander Vliet）的一項研究。

假設一個人在過去二十一年的每一年市場高點投入2,000美元（約新台幣61,550元）到股市中，並將每次投資保留下來不賣掉。就算每次買進的時間點都是最差的時候，這個虛構的投資組合仍然以年均複合報酬率11.6％的速度成長。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
這筆4萬2,000美元（約新台幣129.2萬元）的種子資本會成長到18萬美元（約新台幣553.9萬元）。

根據這項研究，這種策略之所以奏效，主要是因為市場在這二十一年間顯著上升。

即便如此，值得注意的是，這段期間也包括了1973年到1974年毀滅性的熊市及1987年的股災。

如果有人在1960年至1980年間使用相同的方法買進債券，結果就不會這麼好，因為債券價格在這段期間處於長期下跌趨勢。

這個例子的意義並不是說你應該盲目買進、長期持有就期望能獲利，因為事情並不是那麼簡單。這個例子真正的重點在於：如果是以樂觀且根據充分理由的觀點投資，那麼獲利的機率就會大幅增加。

如果對每一則新聞和價格下跌都做出反應，可能賺到錢，也可能不會，但幾乎可以肯定的是，這樣做是無法穩健地獲利的。

只要基本面沒有改變，耐心持有你的投資標的是非常重要的—因為這樣一來，你成功的機率會大大提高。

正如艾瑞克．漢森的文章中所說：「重點在於長期規畫。比起擔心明天那些令人恐慌的消息，更重要的是先決定自己願意承擔多大的風險、願意投入多少資金，以及如何在股票、債券、房地產等資產之間做分配。」

換句話說，如果做了適當的研究，那就別擔心，接下來交給市場就好。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

