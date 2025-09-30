台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多

台股就是多頭 降息循環就是要做多

今天台股回魂大漲300點，上週五我就說我還是看多並沒有轉空，今天比較好的狀況是大型股和中小型股一起漲，所以氣氛相當地良好，也沒有開高走低表示市場很強勢。

今天很多投信股票大漲，昨天我說的投信要回來買很重要，可望讓台股變的更強勢，尤其緯創漲停也很重要，畢竟緯創是AI股的靈魂之一，也會讓台灣AI股再衝一波。

目前美股並沒有利空，所以台股就會繼續漲，我認為降息循環就是要做多，所以不用擔心美股和台股的未來喔！持續做多。

