台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多
台股就是多頭 降息循環就是要做多
今天台股回魂大漲300點，上週五我就說我還是看多並沒有轉空，今天比較好的狀況是大型股和中小型股一起漲，所以氣氛相當地良好，也沒有開高走低表示市場很強勢。
今天很多投信股票大漲，昨天我說的投信要回來買很重要，可望讓台股變的更強勢，尤其緯創漲停也很重要，畢竟緯創是AI股的靈魂之一，也會讓台灣AI股再衝一波。
目前美股並沒有利空，所以台股就會繼續漲，我認為降息循環就是要做多，所以不用擔心美股和台股的未來喔！持續做多。
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
