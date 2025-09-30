高點滿倉一股不賣…何不部分獲利回檔再進場？網吐真言：股市無法預測

有網友在股板提出疑問，看到許多大戶在高點依然滿倉抱股，等到市場回檔20%，帳面就瞬間蒸發數十萬甚至上百萬。他不解，為何不選擇在高點先止盈部分，反而要跟著大空頭一起市值打折？

原PO認為，美股與台股長期來看確實不會一路穩穩向上，總會出現幾次大幅回檔。他質疑，那些常說「參與市場」或「長期投資」的人，為何在行情高檔不先落袋為安，而要承受隨後的重挫。

不少人直言，高低點本來就無法事先預測，事後才會知道，若真能精準抓到轉折，早就成為世界首富了。有推文說「高點都是事後才知道」、「你知道高低點就去買樂透吧」、「台股萬二被笑，結果現在幾乎翻倍」。也有人指出，抱緊持有至少不會錯過行情，「留在市場就能吃到全部漲幅+跌幅=贏家」。

另一派網友則主張擇時仍有其價值，「有賺錢就好，不用戰來戰去」、「部分放長期，部分短線，才會有獲利空間」。有人分享自己經驗，當初在萬八賣掉後確實少賺很多，但若能在高點調節部分，再找機會買回，其實也能增加報酬。

