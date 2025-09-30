投資人與投資客「技術截然不同」分析師：若無法做到這一點，結局注定失敗

交易者與投機客的技術，與投資人的技術截然不同，就如同短跑運動員的訓練方式與馬拉松選手的訓練方式有所區別一樣。

兩者都需要自律與良好狀態，但目標不同，因此訓練方法也不同。交易與投資有許多不同的方法，其中最基本的兩種是基本面分析與技術分析，各自衍生出不同的學派與理論。

基本面與技術面不同

基本面分析關注的是市場交易的標的，例如財報、資產負債表，以及特定股票、商品或貨幣的未來前景，這類分析用來判斷市場對當前價值的展望。例如，如果一檔股票價格便宜且前景看好，則應該買入（反之亦然）。另一方面，技術分析則關注特定市場或股票的價格走勢。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》 技術分析師認為，價格已經反映了所有參與者（無論是實際參與還是潛在參與者）的資訊，且價格會沿著趨勢移動。他們的目標是在趨勢逆轉的早期階段發現機會，並在趨勢反轉成為事實之前，從該趨勢中獲利。

無論採取何種方式，都沒有差別，對任何想要進入市場的人來說，最重要的是擁有一套能夠作出理性判斷的方法論。

沒有哪一種方法是完美的，但是必須確保這個方法對自己有效；其次，要能非常放心地使用它。舉例來說，如果討厭看圖表，那麼採用技術分析的線圖方法，可能對自己就沒有意義。

最後再補充一句關於方法論的看法：即使擁有一套優秀的方法論，仍然必須學會控制自己的情緒。若無法做到這一點，結局注定失敗。因此，無論是交易、投機，還是投資市場，都不是一門精確的科學，而是一門需要長時間學習、培養與實踐的藝術。

情緒決策導致失敗

本書的第一部分關注個人心理學，學習掌握那些我們出於本能、但對財務有害的情緒傾向。這部分將說明為何依情緒做決策會導致失敗，並提出具建設性的建議，幫助各位克服這個問題。

若想要理解市場心理學，就不能不討論群眾心理學和反向思維，第二部分將從這個角度切入。大部分的人都知道，當一個觀點變得過於普遍時，代表市場上幾乎所有人都已經採取了相同的立場，我們就應該反其道而行，採取相反的行動。

但我們也知道，這說的比做的容易。在這一部分，我們會探討為什麼是這樣，我們將學習何時透過反向思維能帶來利潤，以及如何識別何時該「反其道而行」。

第三部分探討成功的交易者和投資人的特徵，這些超級賺錢的人，他們與我們其他人有何不同，並且遵循哪些規則。這部分也會結合前面所提到的重點，協助各位建立一套可行的計畫，並有效地執行。

為了確立並強調過去一百年來卓越的投機者和交易者所遵循的關鍵規則和核心原則，我整理了這些傑出人物所採用的操作準則。

雖然每一套規則都有其獨特性，但各位會發現，它們之間其實有一條共同主軸，這條主軸可以簡要歸納如下：建立一套方法論、掌控情緒、獨立思考、制定並執行計畫，持續檢視自己的進展。

這種反覆出現的模式不是偶然的，而是因為成功人士發現它是有效的。我希望它也能對各位有效，因此整理出來，各位只需要認真地執行就好。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。