一人養全家…40歲終於資產近千萬！網分享15年累積心得

一名網友分享自己從2011年出社會開始存錢、投資的過程，歷經車貸、信貸、結婚與養小孩，靠著槓桿與股市的累積，40歲時總資產終於逼近千萬。他也坦言其中風險與取捨，引發網友熱烈討論。

原PO表示，出社會初期靠薪水幾乎存不下錢，直到2015年進外商業務後收入大幅提升，才開始累積資產。2019年結婚買車後壓力倍增，2020年又因婚宴與小孩出生支出增加，只能靠信貸200多萬投入股市。疫情期間逢低加碼，讓資產逐漸成長，目前股票市值約800萬、公司股票約250萬，雖然信貸還有340萬，但總體資產已逼近1000萬。他坦言：「真正存到的錢，其實都是靠信貸投入股市來的。」並立下未來十年衝向一億的目標，甚至考慮創業一搏。

不少人給予肯定，認為他一人養全家還能累積資產已經相當不易「有肩膀推一個，不過這收入自己一個人絕對很舒服過日子」、「給孝親、老婆沒上班還養小孩，能存錢其實超強的」、「肯分享一般人的情況就值得推了」、「在股市開槓桿成功的機率比創業大吧」。

也有許多網友質疑風險過大，甚至認為過於樂觀「借錢投資 衰退一次就GG」、「淨資產沒千萬，買兩百萬的車？」、「你要翻10倍 你當自己股神」、「創業失敗率90%，還是繼續靠股票比較穩吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。