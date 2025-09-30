台積電（2330）股票「一場婚禮」的代價…籌80萬資產少2000萬？網酸事後論

外界普遍認為台積電員工手上都有大把自家股票，不過作家黃大米分享的故事卻顛覆想像。她透露，多數員工早年為了結婚、買房而賣掉持股，真正能一路抱到現在的人，反而是因為「忘記密碼」而錯過賣出的機會。

黃大米表示，朋友的先生是台積電主管，僅在2006至2008年間領過公司配股。當年工程師薪資不高，股票才是年收關鍵，因此大多在人生重大支出時選擇變現。一名女同事成為少數例外，因為忘記密碼，意外持有至今，身價大幅翻漲。對比另一位同事為婚禮賣出20張股票，換得80萬現金，如今卻少了數千萬的潛在財富。

有人認為故事道出投資真諦，長期持有才是王道「結論是蓋牌刪APP，n年後迎向財富自由」、「傻傻那種才會抱得住，結果傻人有傻福」、「我500多現在確實還放著阿==」。

也有不少人不以為然，認為投資不能只靠事後檢討「廢文，一個樣本數也能寫一篇文章」、「靠北喔，早知道當初我就買比特幣，一路抱到現在？」、「要用錢當然要賣掉，不然投資要幹嘛？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。