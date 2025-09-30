快訊

技術分析大師的心理操盤術 拆解李佛摩、巴菲特等投資大師常勝心法

聯合新聞網／ 樂金文化
圖為巴菲特5月3日在波克夏股東年會上發表談話。（路透）
圖為巴菲特5月3日在波克夏股東年會上發表談話。（路透）

過去一百年來，無數書籍都在探討市場參與者的心理層面，而我撰寫這本書的目的並非開創新的領域。各位所讀到的大部分內容在許多書籍中都已經被提過了，我的目的是希望能將關於市場心理學中最基本的常識，結合我的領悟加以整合，濃縮於一冊，並以具實用性、易讀且結構清晰的形式呈現。

當各位在閱讀這本書時，會逐漸明白成功之路並不輕鬆，實現財務自由必須一點一滴累積，建立在穩固的心理基礎之上。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
對我們大多數人而言，戰勝市場並不是最困難的事，真正艱鉅的挑戰，是戰勝自己。「戰勝自己」表示能掌控自己的情緒，試圖獨立思考且不被周圍的人影響。

我們基於本能所做出的決策，往往會導向錯誤的行動。人們都習慣在股價高漲時買進，在價格下跌時賣出，因此我們真正需要培養的，是一種能夠鼓勵自己反向操作的心態。

如果因為一時的情緒衝動而在市場中獲利，只能算是運氣使然，因為運氣無法幫助我們持續取得穩定的成果。但要保持客觀並不容易，因為所有人都會受到恐懼、貪婪、固執己見等情緒影響，這些情緒往往會妨礙理性判斷。

我們可以讀遍各種市場操作書籍、參加專家或投資大師的研討會來學習市場操作的知識與方法，但如果無法控制自己的情緒，這些市場知識終將毫無用處。我們花了太多時間試圖打敗市場，卻很少花時間好好了解並戰勝自己的弱點。

我想，各位現在正在閱讀這本書，代表已經意識到這種失衡的狀態了。但即使完全掌握書中的內容，也無法保證成功。要真正獲得成功，還需要市場上的實戰經驗，尤其是「虧損」的經驗。

在考慮一項投資或交易策略時，與實際進場操作之間的最大區別，在於「資金的投入」。一旦金錢投入其中，客觀性往往會澈底消失，取而代之的是情緒的主導，導致虧損不斷擴大。

逆境應該被視為一種寶貴經驗，因為它能教給我們遠比成功更重要的事情。世界上最優秀的交易者和投資人都明白，若想成功，就必須保持謙遜。市場的劇烈變動常在我們最不經意的時刻，造成我們財務損失與情緒波動。

如果無法坦然承認錯誤，並且迅速採取補救行動，那麼虧損絕對會進一步擴大。即使認為自己已經學會如何保持客觀、耐心、謙遜和自律，仍然可能落入自滿的陷阱。因此，持續回顧自己的進步與檢討錯誤極為重要，因為市場的每一次變動都是獨一無二的。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

