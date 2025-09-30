快訊

股市準備要大崩…前兆明顯出現？ 巴菲特指標衝上217％

聯合新聞網／ 綜合報導
巴菲特指標已升至217%，遠高於網路泡沫與疫情後高點，市場對「是否意味大崩盤」爭論不休。本報資料照片

巴菲特稱為「最佳市場估值工具」的指標再度飆高，最新數據已突破217%，遠超過網路泡沫與疫情後行情高點。市場疑慮是否代表「大崩盤前兆」浮現，但投資人反應卻不一。

巴菲特指標是以美國上市公司總市值除以國民生產毛額（GNP），用來衡量股市估值水準。過去巴菲特曾警告，數值若接近200%就是在玩火，如今不僅超越疫情時期的190%，更高於網路泡沫約150%的水準。另有數據顯示，標普500的股價營收比來到3.33，也創下歷史新高，市場亢奮氣氛引發警訊。

不少人認為時代已經不同，AI與降息題材帶來的行情，巴菲特指標未必適用「巴菲特指標早就過時了(哈欠)」、「老巴沒用了啦 照他這樣算這輩子都不用進場了」、「只要還會怕，就不會崩。全面樂觀的時候才會崩」、「有這種文代表還會漲+1」。

也有網友警告，巴菲特過往提醒並非空穴來風，可能預示修正「通常嗆完巴菲特以後會有一波明顯的修正」、「每次老巴只要被笑 過沒多久就是大崩盤」、「行情在半信半疑中成長 老蘇在講都沒在聽」、「現在崩盤條件只剩黑天鵝了 黑天鵝哪是可以被預測的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

