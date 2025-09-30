美國封鎖擋不住！黃仁勳再語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳直言，中國晶片實力僅落後美國「幾奈秒」，呼籲美國應允許科技企業在中國市場競爭，否則恐催生更多對手。圖／美聯社
輝達執行長黃仁勳近日公開表示，中國在晶片領域僅落後美國「幾奈秒」，呼籲美國政府應該允許企業在中國市場競爭，以擴大技術影響力。此言一出，引發市場與網友熱烈討論。

近年美國對中國祭出嚴格晶片出口限制，迫使輝達推出「減配特供版」H20與RTX6000D，但市場反應冷淡，甚至傳出晶片存在後門風險。中國則積極推動自主研發，華為與阿里、百度等巨頭投入資源，爭取供應鏈自主。黃仁勳認為，美國封鎖反而刺激中國加速追趕，他強調「中國市場很重要，我們必須去競爭」。

部分網友認為黃仁勳說出產業現實，美國不可能永遠壟斷「美國怕中國晶片設計！中國怕美國軟體服務！」、「中國企業尤其華為絕對是個大威脅」、「承認中國超進步了很難嗎 中國崛起了」。

也有不少網友質疑老黃發言背後動機，認為是為了生意「黃董為了賣中國產品急瘋了，什麼話都說得出來」、「老黃業務嘴超強」、「嘴碎，開始講幹話」、「黃董就雙重標準開到極致啊，一方面酸美國，一方面吹中國」。

