誰一路抱股台積至今？台積電主管問辦公室僅1女舉手 原因非常獨特

台積電股價連續創天價後小幅拉回，作家黃大米近日在臉書連發兩篇貼文，引發對「台積電員工持股迷思」的熱烈討論。她指出，外界普遍以為在這家晶圓龍頭公司工作就能「靠股票退休」，但實際情況並非如此，許多工程師雖曾分得公司股票，卻因薪資不算高，往往在結婚、買房、裝潢等人生大事時選擇賣出套現，能一路抱股至今的人寥寥無幾。

黃大米以朋友的先生為例，對方是2006年進入台積電的主管，僅在2008年前領過2年股票配發。這名主管透露，許多同事都在股價100多元時出售股票，幾乎沒人能持有至今。曾有一次內部討論「這個辦公室有沒有人，從來都沒把公司的台積電股票賣掉的？」，結果全場只有一位女職員舉手。然而，她之所以能成為「長期投資的傳奇」，原因竟不是眼光獨到，而是「忘記了交易密碼」，因此陰錯陽差地成了大贏家。

黃大米由此來看持股決策的長遠影響，朋友丈夫當年的同事為了籌辦婚禮，出售了20張台積電股票，換得約80多萬元現金，順利舉辦一場婚宴。然而，若持有至今，市值大約飆升至2000多萬元，遠超當年婚宴開銷與紅包總額。黃大米也笑說「婚禮跟台積電如果二選一，建議還是選台積電股票好了，賓客包的禮金，可能都沒有台積電的股價多」。

網友也分享身邊案例，有一位產線員工忘記股票存在「直到家人詢問之下想起她有10張，但是她依然是每天騎著腳踏車去上班」、「我朋友在台積電工作每個月定期定額台積電，用股息去旅遊，有2間房子」。不過，有人說「千金難買早知道」、「婚禮比較重要吧，錢可以再賺，結婚就那麼一次」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。