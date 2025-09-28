連等車都不放過！外國人驚台灣人投資熱度太誇張 網嘆：因薪水不夠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，外國人指出台灣人對投資股票的熱情超乎想像，連搭高鐵、等車的時候都在看盤。示意圖／Ingimage
網友分享，外國人指出台灣人對投資股票的熱情超乎想像，連搭高鐵、等車的時候都在看盤。示意圖／Ingimage

投資早已成為台灣全民運動，近日就有網友表示，國外論壇Reddit上有外國人指出台灣人對股市的熱情超乎想像，連搭高鐵、等車的時候都在看盤，並認為全民炒股的現象非常特別。

原PO在Dcard上指出，台灣的投資風氣早在1980年代經濟起飛時就已萌芽，許多人靠股票賺到第一桶金，如今更演變成全民運動。不論學生、上班族，甚至阿公阿嬤都能聊上幾句股市消息，投資已成為台灣人生活中的日常話題。

原PO還表示，「全民投資」的現象在其他國家其實相當少見，且國外投資人多半傾向於長期持有ETF，台灣投資者則習慣頻繁盯盤、積極操作。對此，他也擔憂這現象究竟是好是壞，一方面全民投資讓更多人開始關心理財、學習資產規劃，但另一方面，也可能養成過度投機的心態，追求短線獲利。

貼文一出引來熱議，「其實這是種悲劇」、「低薪只能靠賭啊」、「很多會投資的根本原因，是本薪根本不夠負擔正常生活開銷，才需要投資」、「人家正常工作，薪水就屌打黃種人了」、「薪水夠買車買房養小孩，才不會有那麼多人想投資、想搞副業」。

還有網友指出，「可是老外玩幣圈瘋槓桿的更瘋耶」、「你知道韓國人玩加密貨幣多兇？」、「在韓國人面前都不算瘋，炒幣炒到有電競比賽，還有賽評，全民炒幣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台灣人 薪水 理財 槓桿 炒股

