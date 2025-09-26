單身投資法！他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後爽賺23萬

在萬物齊漲的時代，許多人都會靠著投資理財來增加額外的收入。有一名網友分享自己買股的方法和心得，透過每天買一股台積電股票，第458天後，股票市值破百萬元，獲利超過23萬元，讓許多人佩服他的毅力。

這名網友在Threads發文表示，自己立了一個目標，在交到女朋友之前，會每天買一股台積電，沒想到竟然持續了458天（15個月），直到日前股票市值破百萬，讓他開心地PO出損益明細跟大家分享。從截圖看到，原PO當天盤中買了1股，市值1326元，如今現股持有753股，市值達100萬4858元，報酬率約30.74%，累積獲利已超過23萬元。

貼文讓許多人看了佩服原PO的毅力，「你超強！不過每天能買一股，資金也很厲害」、「終於被我看到你了，我還發文找你」、「你是我Threads上最喜歡的連載，恭喜破百（萬）」、「想當初還有人在虧買一股手續費都不夠，他現在破百（萬）了」、「哇靠…這篇還在持續喔？」、「用行動證明了定期定額、持續買進」。

還有網友笑稱，「都不知道該不該祝您交到女友了」、「哇！繼續單身很快就有錢了」、「狠人！單身才是致富的關鍵」、「破百了，恭喜！單身果然是致富的不二法門」、「會不會不交女友，反而才是人生勝利組？」、「如果交到女朋友就不買了嗎？」原PO對此也回應，表示如果有交到女朋友，會拉著對方一起存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。