快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

單身投資法！他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後爽賺23萬

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO給自己設立目標，在交到女朋友前，每天買一股台積電，直到15個月後，他獲利超過23萬元。 路透社
原PO給自己設立目標，在交到女朋友前，每天買一股台積電，直到15個月後，他獲利超過23萬元。 路透社

在萬物齊漲的時代，許多人都會靠著投資理財來增加額外的收入。有一名網友分享自己買股的方法和心得，透過每天買一股台積電股票，第458天後，股票市值破百萬元，獲利超過23萬元，讓許多人佩服他的毅力。

這名網友在Threads發文表示，自己立了一個目標，在交到女朋友之前，會每天買一股台積電，沒想到竟然持續了458天（15個月），直到日前股票市值破百萬，讓他開心地PO出損益明細跟大家分享。從截圖看到，原PO當天盤中買了1股，市值1326元，如今現股持有753股，市值達100萬4858元，報酬率約30.74%，累積獲利已超過23萬元。

貼文讓許多人看了佩服原PO的毅力，「你超強！不過每天能買一股，資金也很厲害」、「終於被我看到你了，我還發文找你」、「你是我Threads上最喜歡的連載，恭喜破百（萬）」、「想當初還有人在虧買一股手續費都不夠，他現在破百（萬）了」、「哇靠…這篇還在持續喔？」、「用行動證明了定期定額、持續買進」。

還有網友笑稱，「都不知道該不該祝您交到女友了」、「哇！繼續單身很快就有錢了」、「狠人！單身才是致富的關鍵」、「破百了，恭喜！單身果然是致富的不二法門」、「會不會不交女友，反而才是人生勝利組？」、「如果交到女朋友就不買了嗎？」原PO對此也回應，表示如果有交到女朋友，會拉著對方一起存股。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 股票

延伸閱讀

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

台股早盤下挫逾百點跌破2萬6關卡 台積電開低10元

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

相關新聞

單身投資法！他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後爽賺23萬

在萬物齊漲的時代，許多人都會靠著投資理財來增加額外的收入。有一名網友分享自己買股的方法和心得，透過每天買一股台積電股票，第458天後，股票市值破百萬元，獲利超過23萬元，讓許多人佩服他的毅力。

一領到薪水就先投資！寫下每筆開銷…才知道錢為何不見

一領到薪水就該做的事 2005年，我與一對擔任教職的夫婦湯姆和茱莉共進晚餐時，談到存錢的話題。 他們希望知道自己應該為退休生活存多少錢。公立學校的教師可以靠退休金過活，但他們和我一樣是私立

沒多餘的錢、等薪水漲再開始投資？一趟國內旅行的預算就可以了

要存多少錢才可以進場？ 想開始投資的人當中，有些人會認為「我沒有多餘的錢可以用來投資」、「我想等薪水漲多一點再開始」。每當我聽到這些想法時，心裡總會想：「沒必要想得這麼複雜⋯⋯。」 當然，我不會鼓

台股長線「無腦多」但怎克服獲利前的賠錢心魔？網：不賣就不算賠

有網友在股板分享，自己看好台股長線要「無腦多」，甚至在26300點位置下了兩口大台期貨，打算無限轉倉。但市場短線修正讓帳面出現虧損，雖然保證金足夠，他仍覺得「明明知道最後會賺錢，但看到賠錢就是心裡不舒

南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

經濟部先預告對南非實施半導體出口核准，外媒稱台灣手段罕見強勢；未料9/25與外交部討論後宣布「暫停發布預告」，引爆PTT熱議。網友抓住「一下宣布、一下喊停」的節奏，嘲諷政府「髮夾彎」，有人以「TACO（Taiwan always chicken out）」酸度爆表，也有人追問：若真要反制，為何不硬到底？（背景見中央社、彭博轉載與外交部說法。

美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？

美國國防部罕見動作，短時間內召回數百名高階將領，引發外界猜測。雖然官方未公開會議細節，但市場已經先行反應，台股盤中出現震盪，不少投資人聯想到「外資是不是先跑了」。 CNN、路透社指出，這場會議將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。