一領到薪水就先投資！寫下每筆開銷…才知道錢為何不見

聯合新聞網／ 安德魯．哈藍
別等到月底才看還有多少能存，一領到薪水就自動轉帳，理財效率直接翻倍。示意圖／Ingimage
一領到薪水就該做的事

2005年，我與一對擔任教職的夫婦湯姆和茱莉共進晚餐時，談到存錢的話題。

他們希望知道自己應該為退休生活存多少錢。公立學校的教師可以靠退休金過活，但他們和我一樣是私立學校的教師，必須自己籌措退休生活費用。

我提出一個最低金額，這個數字是他們目前每個月存款的兩倍。茱莉認為可以達成，但是湯姆認為根本辦不到。於是，我請他們做以下兩件事：

1.連續3個月寫下把錢花在哪裡，包括飲食、貸款、汽車油錢，以及健康保險等。

2.3個月後，算出每個月的生活成本是多少。

後來，我們再次共進晚餐時，這對夫婦告訴我，過去3個月的紀錄讓他們大感震驚。茱莉很驚訝自己竟然花這麼多錢在外食、衣服及咖啡這些事物上。湯姆則訝異自己和朋友打高爾夫球時，竟然花那麼多錢喝啤酒。

在這3個月裡，他們每天晚上從皮夾中掏出各種收據，寫下每一筆花費，於是意識到自己是多麼浪費而為之驚醒。就如同湯姆所說：「我知道在每天結束時必須寫下買了什麼，這是一種負責任、衡量自己消費的方式，因此開銷開始減少。」

理財有效率的家庭知道他們每個月的生活成本，而記錄所有的花費，這通常會導致兩件事情。首先，了解每個月的開銷，便能夠掌握可用於投資的金額。另外，大多數的人會對自己的消費行為負責，於是減少浪費。

接下來，要確實掌握每個月的平均收入。將每個月收入扣除平均生活費之後，就能知道每個月可用於投資的金額。不要到月底才將這筆錢用於投資，相反的，應該一領到錢就將資金自動轉帳到已選定的投資項目中。如果不這樣做，月底便沒有錢去落實預定的理財計畫（只要晚上多吃外食就會超支）。

我的妻子在結婚之前，總是到了月底或年底時，才將剩下來的錢拿去投資。在她改變做法，一領到薪水便將錢自動轉帳到投資帳戶之後，她發現投資金額是以前的兩倍。

大是文化《我用死薪水輕鬆理財賺千萬：16歲就能懂、26歲就置產的投資祕訣》作者：安德魯．哈藍
我的朋友湯姆與茱莉也有同樣的體認。1年後，他們的投資金額成長1倍。2年後，他們已經擁有原始投入金額的3倍。兩人的說法一模一樣：「以前不知道錢都跑到哪裡去了。現在，我們不覺得生活和3年前有什麼不同，但是投資帳戶裡的金額不會騙人，足足多了3倍。」

一陣子之後，你可能不需要記下每一筆花費，便自然養成健康的消費模式，於是自動轉到投資帳戶的錢將不斷增加。

另一個訣竅是，一般來說，薪水應該會隨著時間而有所增加。如果今年薪水增加1,000美元，那麼至少要將一半放進你的投資帳戶，而剩下的錢則可以放入另一個獨立帳戶，以備不時之需。如此一來，你的加薪將具有雙倍效用。

（本文摘自大是文化《我用死薪水輕鬆理財賺千萬：16歲就能懂、26歲就置產的投資祕訣》作者：安德魯．哈藍）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

帳戶 結婚 咖啡 理財 薪資

