快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

沒多餘的錢、等薪水漲再開始投資？一趟國內旅行的預算就可以了

聯合新聞網／ 渡部清二
開始投資不用想得太複雜，用「賠光也能接受」的金額當起點。中央社
開始投資不用想得太複雜，用「賠光也能接受」的金額當起點。中央社

要存多少錢才可以進場？

想開始投資的人當中，有些人會認為「我沒有多餘的錢可以用來投資」、「我想等薪水漲多一點再開始」。每當我聽到這些想法時，心裡總會想：「沒必要想得這麼複雜⋯⋯。」

當然，我不會鼓勵「要是沒錢就拿生活費來投資」這種魯莽的做法。就算扣掉日常開銷後還有存款，也不建議全數投入投資，應保留一部分資金在手邊，以備不時之需。

那麼，究竟要有多少錢才能開始投資？我建議，使用「即使賠光也不會影響生活的資金」來投資。

賠光也沒關係的資金規模因人而異，我認為不妨把10萬日圓當成一個參考基準，你也可以把它想成是一趟國內旅行的預算

假設你原本計畫要去旅行，卻因突發狀況當天無法成行，這時交通費、住宿等費用全部都無法退費、得自行吸收。這種情況下，你能接受的損失金額，就可作為開始投資的基準。

這個概念不只適用於旅行，在其他情境下也一樣。

任性出版《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》作者：渡部清二
任性出版《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》作者：渡部清二

例如，近年來就曾有除毛沙龍倒閉的新聞，有顧客事先支付了30萬日圓，結果店家關門、錢拿不回來。即便不是這類極端情況，生活中仍可能遇到各種突發開銷，像是家電突然故障，但沒保固只能重買，或停車時不小心擦撞，得自費維修車輛等。

在股票投資中，資產歸零的情況極為罕見。但若你從「就算最壞情況下全部賠光也可接受」的金額開始，反而能更安心、順利的踏出第一步。

（本文摘自任性出版《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》作者：渡部清二）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

開銷 規模 薪水 資產

延伸閱讀

美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？

台股長線「無腦多」但怎克服獲利前的賠錢心魔？網：不賣就不算賠

00878配息縮水其實不是壞事？卡在「轉折區」耐心存股才是勝算

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

相關新聞

沒多餘的錢、等薪水漲再開始投資？一趟國內旅行的預算就可以了

要存多少錢才可以進場？ 想開始投資的人當中，有些人會認為「我沒有多餘的錢可以用來投資」、「我想等薪水漲多一點再開始」。每當我聽到這些想法時，心裡總會想：「沒必要想得這麼複雜⋯⋯。」 當然，我不會鼓

台股長線「無腦多」但怎克服獲利前的賠錢心魔？網：不賣就不算賠

有網友在股板分享，自己看好台股長線要「無腦多」，甚至在26300點位置下了兩口大台期貨，打算無限轉倉。但市場短線修正讓帳面出現虧損，雖然保證金足夠，他仍覺得「明明知道最後會賺錢，但看到賠錢就是心裡不舒

美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？

美國國防部罕見動作，短時間內召回數百名高階將領，引發外界猜測。雖然官方未公開會議細節，但市場已經先行反應，台股盤中出現震盪，不少投資人聯想到「外資是不是先跑了」。 CNN、路透社指出，這場會議將

南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

經濟部先預告對南非實施半導體出口核准，外媒稱台灣手段罕見強勢；未料9/25與外交部討論後宣布「暫停發布預告」，引爆PTT熱議。網友抓住「一下宣布、一下喊停」的節奏，嘲諷政府「髮夾彎」，有人以「TACO（Taiwan always chicken out）」酸度爆表，也有人追問：若真要反制，為何不硬到底？（背景見中央社、彭博轉載與外交部說法。

聯發科（2454）走勢即大盤「未來牛轉熊形狀」？網不信：能比4月跌得多嗎

近期有網友在股市討論區發文，直言聯發科（2454）近期股價走勢異常，一周內由多頭排列直接跌破所有均線，形容「從牛轉熊」。原PO認為這不只是技術線型問題，而是反映實體經濟的隱憂，甚至質疑背後有更大的利空

他2年「買股獲利逾5000萬」反被嗆爆！網酸：本金是多少？

台股近期走勢向上。一名網友在Dcard發文，自稱近兩年股市操作已實現損益高達5057萬元，並附上獲利明細，包含2024年獲利2752萬元，以及2025年兩筆交易分別獲利1491萬元與814萬元。他以「兩鳥在林不如一鳥在手」形容投資心態，強調唯有放進口袋的錢才是真實成果，並反問「近兩年已實現損益，獲利5000萬的人多嗎？」此舉迅速引起社群熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。