沒多餘的錢、等薪水漲再開始投資？一趟國內旅行的預算就可以了

要存多少錢才可以進場？

想開始投資的人當中，有些人會認為「我沒有多餘的錢可以用來投資」、「我想等薪水漲多一點再開始」。每當我聽到這些想法時，心裡總會想：「沒必要想得這麼複雜⋯⋯。」

當然，我不會鼓勵「要是沒錢就拿生活費來投資」這種魯莽的做法。就算扣掉日常開銷後還有存款，也不建議全數投入投資，應保留一部分資金在手邊，以備不時之需。

那麼，究竟要有多少錢才能開始投資？我建議，使用「即使賠光也不會影響生活的資金」來投資。

賠光也沒關係的資金規模因人而異，我認為不妨把10萬日圓當成一個參考基準，你也可以把它想成是一趟國內旅行的預算。

假設你原本計畫要去旅行，卻因突發狀況當天無法成行，這時交通費、住宿等費用全部都無法退費、得自行吸收。這種情況下，你能接受的損失金額，就可作為開始投資的基準。

這個概念不只適用於旅行，在其他情境下也一樣。 任性出版《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》作者：渡部清二

例如，近年來就曾有除毛沙龍倒閉的新聞，有顧客事先支付了30萬日圓，結果店家關門、錢拿不回來。即便不是這類極端情況，生活中仍可能遇到各種突發開銷，像是家電突然故障，但沒保固只能重買，或停車時不小心擦撞，得自費維修車輛等。

在股票投資中，資產歸零的情況極為罕見。但若你從「就算最壞情況下全部賠光也可接受」的金額開始，反而能更安心、順利的踏出第一步。

（本文摘自任性出版《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》作者：渡部清二）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。