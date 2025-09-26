台股長線「無腦多」但怎克服獲利前的賠錢心魔？網：不賣就不算賠

有網友在股板分享，自己看好台股長線要「無腦多」，甚至在26300點位置下了兩口大台期貨，打算無限轉倉。但市場短線修正讓帳面出現虧損，雖然保證金足夠，他仍覺得「明明知道最後會賺錢，但看到賠錢就是心裡不舒服」，因此想請教大家，該如何克服這種心魔。

原PO的策略是長期看多，並打算透過持續轉倉來等待行情回升。不過當行情短線修正時，他發現帳面虧損讓自己難以承受，開始質疑是否該停損，或乾脆不要看帳面數字。但期貨不同於現貨，一旦跌幅過深，就可能面臨補繳保證金或被斷頭的風險，因此他的問題也引發不少網友討論。

有一派網友認為，這種情況其實是期貨操作的必經過程，只要能咬牙撐過去，行情回來自然就能反賠為賺。他們指出，不必過度糾結帳面數字，「不賣就不算賠，不要看就好」，也有人直言「撐下去就對了」，認為長線趨勢依舊，雖然過程可能會先被殺到斷頭，但這也是交易者必須面對的考驗。還有人分享經驗說，「多經歷幾次循環就會習慣了」，意指熟悉波動後，心理承受力才會逐漸提升。

但另一派網友則潑了冷水，提醒「一定會賺」的想法本身就是錯誤心態，尤其在高檔追多更是風險極高。他們強調期貨應該設停損，「期貨不是要設停損嗎」，否則一旦行情失控，代價會相當慘烈。有人直言「26300還在無腦多，活該你賠死」，認為操作點位本就不佳。也有人質疑，「萬一跌個2000點，保證金真的補得起嗎」，點出資金壓力。更多人提醒，「一定賺？投資市場哪有這種事」，呼籲原PO務必調整心態與策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。