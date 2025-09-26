聽新聞
美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？
美國國防部罕見動作，短時間內召回數百名高階將領，引發外界猜測。雖然官方未公開會議細節，但市場已經先行反應，台股盤中出現震盪，不少投資人聯想到「外資是不是先跑了」。
CNN、路透社指出，這場會議將在下週二登場，確切原因尚未說明。川普僅透露部分內容與檢視軍事裝備有關。不過，把眾多將領集中在同一地點的舉動，仍讓外界感到不尋常。PTT原PO直言，這種突然的動作容易讓投資人聯想到國際風險，甚至認為「難怪今天台股崩成這樣」。
有網友認為市場過度緊張，甚至拿來當笑話看待「三普找大家五角大廈吃披薩週末聚餐」、「通通回去跑三千」、「這會議根本就是忠誠度測試」，不少人認為即使有軍事因素，也未必會直接影響投資市場，倒不如趁跌找買點。
另一派網友則直言「外資可能先聽到風聲」，懷疑這波大跌背後暗藏不安定因子。有人留言「大的要來了」、「外星人要開戰了嗎」、「非常召集，白鬍子海賊團要來了」，雖然帶著戲謔，但背後仍反映出投資人對國際政經局勢的擔憂。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
