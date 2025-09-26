聯發科（2454）走勢即大盤「未來牛轉熊形狀」？網不信：能比4月跌得多嗎

近期有網友在股市討論區發文，直言聯發科（2454）近期股價走勢異常，一周內由多頭排列直接跌破所有均線，形容「從牛轉熊」。原PO認為這不只是技術線型問題，而是反映實體經濟的隱憂，甚至質疑背後有更大的利空。

原PO指出，聯發科消費性電子比重高，本就是景氣敏感股，如今短短一周急跌，市值龐大的權值股竟能被這樣扭轉，背後「殺意濃厚」，卻似乎沒引起市場太多討論，讓人更加不安。他更警告，若台灣股市跟著走出「聯發科的形狀」，後市恐怕難以樂觀。

不少網友抱持樂觀看法，認為聯發科這波跌幅並不算大，甚至是逢低布局的好機會。他們直言「沒跌多少啊 -10% 還好吧」、「如果你相信公司，那跌下來反而是買入機會」，還有人拿過去走勢對比指出「能比4月跌得多嗎 XD 沒什麼問題就是撿爆」，甚至喊話「現在進場買發哥，年底大摩叫哥哥」，顯示市場上仍有一派投資人將下跌視為短暫修正。

另一派則警告，這波走勢背後隱含的訊號不容小覷。他們指出「周線不守 月線不守 季線不守 連年線都直接跳空跌破」，形容聯發科的技術面走勢相當詭異。有人直言「法人拉抬千金股，想下車發現沒散戶接的動」，還有人拿過去的教訓提醒「牙膏當年被台積幹掉前，也沒人覺得會跌成這樣」。也有網友點名「世芯也都快跌到3000以下，外資這波目標就是專殺IC設計」，認為產業與籌碼面的雙重壓力，讓風險不容低估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。