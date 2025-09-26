快訊

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

聯合新聞網／ 綜合報導
英特爾傳出找台積電合作，股價飆漲近9%，網友酸「要飯要出新高度」。中央社
英特爾傳出找台積電合作，股價飆漲近9%，網友酸「要飯要出新高度」。中央社

近期有消息傳出，英特爾（Intel）接觸台積電，討論潛在投資與合作關係，引發市場高度關注。消息曝光後，英特爾股價瞬間暴漲8.84％收在33.98美元，而台積電反而下跌1.44％，形成鮮明對比。外界認為，繼蘋果與美國政府之後，英特爾正持續「尋找乾爹」，想靠外部資金翻轉頹勢。

不少網友對此毫不留情，大酸這波操作根本是「要飯要出新高度」。有人冷笑回應「INTC：一直被入股怎麼輸？」、「找到財富密碼了，以後專職靠乞討就好」，甚至有人形容這是「奉旨乞討，美國親兒子就是有大人撐腰」。

也有鄉民認為這更像是「狐假虎威」，靠川普威脅盟友掏錢，根本不是正常商業合作。有人留言「這哪是什麼談？不就是被搶劫而已」、「INTC最強的技術就是要人來投資」。酸度拉滿，彷彿股市版瞬間變成脫口秀現場。

但還是有人提醒不要光顧著酸，畢竟股價已經漲了快七成，笑稱「恭喜有抄底的，INTC今年漲幅已經快70％了」，等於要飯也能賺錢。有網友自嘲「陪公子吃屎也能爽賺，不然怎麼辦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 英特爾 川普 搶劫

延伸閱讀

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

台積電高攀不起？「一拆七」親民版的小台積電要來了 0052分割案通過

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

相關新聞

台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

近期有消息傳出，英特爾（Intel）接觸台積電，討論潛在投資與合作關係，引發市場高度關注。消息曝光後，英特爾股價瞬間暴漲8.84％收在33.98美元，而台積電反而下跌1.44％，形成鮮明對比。外界認為

台股下跌⋯股民感嘆：還有救嗎？網曝是「撿便宜」時機

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,023點，跌幅0.66%，成交量4,888億元，力守五日線。

「電子族群熄火」多頭動能減弱？他3天內出清看空 網酸：情緒化操作

台股近期在高檔震盪，投資人對後市看法分歧。PTT上有網友發文指出，記憶體、散熱及被動元件族群出現「滅火」跡象，中小型股跌幅明顯，台積電賣壓沉重，資金則轉往金融股避險，因此決定透過台指期權證進行放空操作。

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

討論來自《股市爆料同學會》網友的發文。鴻海（2317）股價強勢突破前高234.5元，以股價231元加上今年除息5.8元計算，實際已逼近237元水準。由於外資目標價240元已達成，不少投資人開始關注是否

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

設好3投資帳戶 長期投資最穩妥 在特斯拉股票上賺到了財富之後，我先考察了美國的房地產，在美國的房價還不算高的時候，衡量了總價、地產稅、 維護成本、收益率等幾個因素之後，一次投資了幾間房產，全額付

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

台灣自行車龍頭「巨大集團（9921）」再爆利空！美國海關指控其產品涉及強迫勞動，宣布即日起禁止進口。官方已證實收到通知，將協助企業釐清爭議。事件引發市場對ESG與外銷風險的討論，部分聲音更延伸至台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。