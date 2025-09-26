台積電（2330）爆被英特爾找投資？被大酸：要飯要出新高度

近期有消息傳出，英特爾（Intel）接觸台積電，討論潛在投資與合作關係，引發市場高度關注。消息曝光後，英特爾股價瞬間暴漲8.84％收在33.98美元，而台積電反而下跌1.44％，形成鮮明對比。外界認為，繼蘋果與美國政府之後，英特爾正持續「尋找乾爹」，想靠外部資金翻轉頹勢。

不少網友對此毫不留情，大酸這波操作根本是「要飯要出新高度」。有人冷笑回應「INTC：一直被入股怎麼輸？」、「找到財富密碼了，以後專職靠乞討就好」，甚至有人形容這是「奉旨乞討，美國親兒子就是有大人撐腰」。

也有鄉民認為這更像是「狐假虎威」，靠川普威脅盟友掏錢，根本不是正常商業合作。有人留言「這哪是什麼談？不就是被搶劫而已」、「INTC最強的技術就是要人來投資」。酸度拉滿，彷彿股市版瞬間變成脫口秀現場。

但還是有人提醒不要光顧著酸，畢竟股價已經漲了快七成，笑稱「恭喜有抄底的，INTC今年漲幅已經快70％了」，等於要飯也能賺錢。有網友自嘲「陪公子吃屎也能爽賺，不然怎麼辦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。