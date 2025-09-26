南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博資訊報導，台灣將限制晶片銷往南非。路透
經濟部先預告對南非實施半導體出口核准，外媒稱台灣手段罕見強勢；未料9/25與外交部討論後宣布「暫停發布預告」，引爆PTT熱議。網友抓住「一下宣布、一下喊停」的節奏，嘲諷政府「髮夾彎」，有人以「TACO（Taiwan always chicken out）」酸度爆表，也有人追問：若真要反制，為何不硬到底？（背景見中央社、彭博轉載與外交部說法。

根據媒體報導，事件源自南非7月將台灣駐處更名、降等並限期遷離。政府9/23預告將把輸往南非的積體電路、記憶體等47項貨品納入核准清單；彭博稱此舉「非比尋常」，凸顯台灣以晶片優勢作為談判籌碼。不過25日外交部證實，因接獲南非請求協商，經與經濟部協調後暫緩預告程序，時序急轉使輿論譁然。

PTT網友直言，經濟部先片面公告、再與外交部討論後急踩煞車，「會不會讓南非笑暈在廁所？」並呼籲「要制裁就硬起來」。其核心批評在於政策溝通與決策一致性：若把「晶片」當外交籌碼，反覆更動恐傷談判信譽與市場預期。

留言主流一派以嘲諷居多，集中在「縮回去」與「TACO」標籤；也有人質疑是否遭外部壓力勸阻，或怕成熟製程轉單、影響廠商營收；更有網友提醒，美方原就考量分散供應鏈，此波反覆只會加深對台供應風險的疑慮。另有少數人主張「這是談判起手式」，認為暫緩可能代表交換條件正在桌上。

另一派則從實務層面補充：南非握有多項高科技關鍵礦產，若升高衝突恐「兩敗俱傷」；也有人指出此前南非政要已警告限制晶片將重挫當地經濟，顯示措施確具壓力，但真正關鍵在「協商能否換到實質讓步」。整體而言，社群討論在「硬起來」與「務實協商」間拉鋸，期待政府對政策目標、時程與評估基準給出更清楚的說明，以穩定市場與國際觀感。

