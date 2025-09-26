他2年「買股獲利逾5000萬」反被嗆爆！網酸：本金是多少？

台股近期走勢向上。一名網友在Dcard發文，自稱近兩年股市操作已實現損益高達5057萬元，並附上獲利明細，包含2024年獲利2752萬元，以及2025年兩筆交易分別獲利1491萬元與814萬元。他以「兩鳥在林不如一鳥在手」形容投資心態，強調唯有放進口袋的錢才是真實成果，並反問「近兩年已實現損益，獲利5000萬的人多嗎？」此舉迅速引起社群熱議。

從背景來看，該網友並未分享具體操作標的與策略，單純展示帳戶截圖與獲利數字。由於金額龐大，部分讀者感到驚訝與好奇，但更多留言則質疑其動機，認為文章僅有炫耀意味，缺乏知識性或啟發性價值。對於普遍以「投資學習」為主要目的的社群而言，此舉引發爭議。

在留言中，不少網友表達質疑與失望。有人直言「你PO又刪，沒有任何投資建議，純粹炫耀獲利」，也有人認為文章「只是張圖，無法帶來實質提升」。更有人指出，「這樣的分享若無內容，充其量只能換來愛心數，難以說服讀者相信其中價值」。部分人則直接批評「生活無聊才上來裝逼」，甚至認為這已不是第一次看見同樣的曬單貼文。

另一派網友則以戲謔方式回應。例如有人回覆「5000我有」，或反諷稱「年底就能破億了」。也有人乾脆建議「不要貼圖，直接寫賺多少就好」，強調這種單純曬單的文章缺乏交流意義。少數人則表示好奇，詢問對方究竟買進哪些股票，但並未得到實質回覆。

此外，亦有網友延伸討論投資觀念。有留言提醒「重點是本金是多少」，指出單看獲利數字並不具參考價值。更有人反諷「我上個月賺三萬，這個月又賺一萬五」，藉此凸顯金額大小應與投入資金規模相對應，否則比較失去意義。另一部分人則直言「你的問題代表你不適合投資」，提醒社群應更關注學習與心態，而非單純追逐獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。