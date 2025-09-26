台股下跌⋯股民感嘆：還有救嗎？網曝是「撿便宜」時機

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,023點，跌幅0.66%，成交量4,888億元，力守五日線。

有網友在Dcard發文，以「台股還有救嗎？」為題，感嘆當日大盤下跌，憂心市場走勢。此一簡短提問引發網友熱烈回應，留言區出現截然不同的聲音，一派認為跌幅有限，不必過度驚慌，甚至有人直呼「跌就是買點」；另一派則戲謔稱「沒救了快逃」，認為散戶容易情緒化，市場下跌時更應冷靜思考。

據了解，台股近期歷經多日上漲後出現回檔，單日下跌約50點。雖屬常態波動，但部分投資人對市場氣氛敏感，因而出現「是否崩盤」的焦慮言論。也有網友從基本面分析，指出外資並未撤出，加上全球已進入降息循環，市場中長期仍具支撐力，因此認為這次回檔僅屬健康修正。

原PO的簡短提問，獲得網友各式回應。有人半開玩笑回覆「沒救了快逃吧」、「要崩回12000了」，也有人冷嘲「跌幾點就在叫救命，不適合投資，還是去存定存比較好」。另有網友以反諷語氣調侃，「百貨公司週年慶跌價大家搶買，股市跌幾趴卻搶著賣」，呼籲投資人勿因短線下跌而恐慌出場。

在共識部分，不少網友主張下跌正是加碼時機，留言如「跌就是買」、「快崩我要加碼」、「跌是給你加碼的」，認為應把握回檔布局長期投資標的。另有投資人指出，這次下跌主要集中在先前漲幅過大的族群，而其他族群已有量能轉強，顯示市場正在進行輪動調整，未必是全面性利空。

不同觀點則認為股市投資需看心態與經驗，部分網友直言「你的問題代表你不適合投資」、「跌一點就受不了，以後更難應對」，強調投資者應建立長期視角。也有人戲稱「台股當然有救，沒救的是我買的個股」，將焦點轉回個股表現。更有人延伸到國際情勢，提醒若政策或突發事件導致市場震盪，投資人應更加留意風險控管。

