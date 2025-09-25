鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

討論來自《股市爆料同學會》網友的發文。鴻海（2317）股價強勢突破前高234.5元，以股價231元加上今年除息5.8元計算，實際已逼近237元水準。由於外資目標價240元已達成，不少投資人開始關注是否會出現拉高出貨跡象，尤其外資期貨空單連續增加，引發市場對短線回檔的疑慮。

原PO指出，若空單續增、突破兩萬口關卡，短期回檔修正壓力恐加大，鴻海或許已到達下車時機。不過，市場上也出現不同聲音，有人認為外資不會只為了28%的利潤就結束行情，還有不少人對AI題材持續看好，認為鴻海後續仍有發揮空間。

部分網友認為漲勢還沒結束「沒看過外資大量買進只為了賺那28%的利潤(180到230)，應該還有得走吧」、「突破前高長得快，一旦能突破234，就不可能只有240」、「買鴻海不是只為了損平吧」。

也有人呼籲謹慎操作「趕快落袋」、「你要不要把10年的除息都加進去」、「你怎麼知道外資真正的目標價，如果如你所說就揪團空下去吧」、「留一半再看會不會往上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。