鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海突破前高234.5元，加計今年除息後已逼近237元，外資目標價240元近在眼前。中央社
鴻海突破前高234.5元，加計今年除息後已逼近237元，外資目標價240元近在眼前。中央社

討論來自《股市爆料同學會》網友的發文。鴻海（2317）股價強勢突破前高234.5元，以股價231元加上今年除息5.8元計算，實際已逼近237元水準。由於外資目標價240元已達成，不少投資人開始關注是否會出現拉高出貨跡象，尤其外資期貨空單連續增加，引發市場對短線回檔的疑慮。

原PO指出，若空單續增、突破兩萬口關卡，短期回檔修正壓力恐加大，鴻海或許已到達下車時機。不過，市場上也出現不同聲音，有人認為外資不會只為了28%的利潤就結束行情，還有不少人對AI題材持續看好，認為鴻海後續仍有發揮空間。

部分網友認為漲勢還沒結束「沒看過外資大量買進只為了賺那28%的利潤(180到230)，應該還有得走吧」、「突破前高長得快，一旦能突破234，就不可能只有240」、「買鴻海不是只為了損平吧」。

也有人呼籲謹慎操作「趕快落袋」、「你要不要把10年的除息都加進去」、「你怎麼知道外資真正的目標價，如果如你所說就揪團空下去吧」、「留一半再看會不會往上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鴻海2317 回檔

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

台灣自行車龍頭「巨大集團（9921）」再爆利空！美國海關指控其產品涉及強迫勞動，宣布即日起禁止進口。官方已證實收到通知，將協助企業釐清爭議。事件引發市場對ESG與外銷風險的討論，部分聲音更延伸至台積電

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

美國財政部長貝森特再度點名台灣晶片集中生產風險，表態將把30%至50%的高階晶片生產轉移至美國或其他盟國，引發PTT網友一片炸鍋。有人直指「盟友掏空台灣」，也有人認為是台灣自身電力與地緣風險所致。

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

設好3投資帳戶 長期投資最穩妥 在特斯拉股票上賺到了財富之後，我先考察了美國的房地產，在美國的房價還不算高的時候，衡量了總價、地產稅、 維護成本、收益率等幾個因素之後，一次投資了幾間房產，全額付

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

美國川普政府宣布將H1B簽證申請費調高至10萬美元，輝達執行長黃仁勳表態支持，稱「盼最聰明的人才來美國」；OpenAI執行長阿特曼也給予正面評價。此消息在PTT引發熱議，討論焦點圍繞政策是否導向「菁英化」、對矽谷巨頭與中小企業的差別影響，以及企業領袖與政府互動的現實考量。

美國推新一輪強力關稅？網笑「川普投顧發話」：再給上車機會

美國總統川普在聯合國大會表示，美國準備實施新一輪強而有力的關稅，並呼籲歐洲採取相同措施；同時警告若俄羅斯無意議和，將對俄加徵關稅。訊息傳出後，PTT討論聚焦三點：其一，是否僅針對俄羅斯、對市場實質衝擊有限；其二，「關稅喊話」是否再度成為波動來源；其三，股市回檔究竟是風險還是布局良機。

