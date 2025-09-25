從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

快訊

聯合新聞網／ Mike
台北股市18日開高走高，盤中不斷改寫紀錄，指數收在今天最高25769.36點，創下歷史新高，上漲331.11點，成交值為新台幣4553.09億元。中央社記者裴禛攝 114年9月18日 中央通訊社
設好3投資帳戶 長期投資最穩妥

特斯拉股票上賺到了財富之後，我先考察了美國的房地產，在美國的房價還不算高的時候，衡量了總價、地產稅、 維護成本、收益率等幾個因素之後，一次投資了幾間房產，全額付清無貸款，以此作為租金收益，維持日常開銷。計畫持有10年以上，再根據以後的規劃決定繼續持有或賣出。

然後我把資金投入股票。我開了3個不同的投資帳戶，一個長線持有只買不賣，一個短線操作，第三個就是退休金計畫的美國IRA帳戶。其實還有一個股票帳戶，用來放一部分資金賺取平台給的短期高額利息，到期後我會轉到長線帳戶裡。

我的考慮是這樣的：從我這些年的鑽研來看，美國股市短期波動比較大，對於非專業交易者來說，長期投資最穩妥。

華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）的《長線獲利之道：散戶投資正典》（Stocks For the Long Run），是1994年出版的金融學著作。此書分析了美股百年來估值變化和各類投資策略，其中有很多精彩資料和觀點，就算現在來看也是一本不可多得的投資寶典。

這本書分析了美國股市長期來看收益率高於債券，風險低於債券。

金尉《破局致富：從認知覺醒到財務自由，看懂資本遊戲規則，做出改變選擇》，作者：Mike
如果你做的是每月定期定額，最好的時間點是在月中，這是因為機構的資金流入一般在月末或月初，導致之後股價上漲。另外，美股有個9月魔咒，自1950年以來，9月是美股表現最差的一個月。這種歸納對新手來說非常有用，你可以無腦學習如何定期定額。

依我多年操作經驗來看，短線操作非常耗費精力和時間，對於沒時間盯盤的人來說，最好就是把你每月收入留一部分用於生活開支，剩下的錢投入美股，賺取長期的價值增長。

不過從2024年年底開始，我意識到投資比特幣也是一種價值投資，過去幾年我投機比特幣，就是短線操作，雖然也賺到了錢，但拉長時間來看，收益率並不高。

比如說均價1.8萬美元左右，我最多也有買進100個比特幣，成本180萬美元，但在比特幣漲到2萬美元出頭就陸續賣掉，總體獲利不多。如果長線持有，在比特幣6萬美元時就有400萬美元收益，如果留到2025年，可獲利800萬美元。

這項投資經歷讓我決定定期定額持有比特幣，做這個決定時比特幣價格在10萬美元左右，一次買入100個比特幣持有顯然是有些壓力的，所以我買了10個比特幣作為基本部位，再慢慢定期定額買入，每月分享我的買入過程和感受，這些內容我都放在YouTube頻道，作為自己的投資紀錄。

看看6∼7年後我做定期定額總結時的比特幣價格如何，這部分資產是歸零還是持續上漲，時間會給出答案。目前我分配在長線帳戶和短線帳戶的資金比例大概是8：2，也就是長線80%、短線20%，而比特幣又占了長線帳戶資產的30%左右。

我在比特幣投資方面算是比較激進，風險和機會並存。一般來說加密貨幣占投資金額比例的10%就算冒險型投資，而我個人判斷未來還會陸續增加投入，這個比例不適合每個人。

（本文摘自金尉《破局致富：從認知覺醒到財務自由，看懂資本遊戲規則，做出改變選擇》，作者：Mike）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

