巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

台灣自行車龍頭「巨大集團（9921）」再爆利空！美國海關指控其產品涉及強迫勞動，宣布即日起禁止進口。官方已證實收到通知，將協助企業釐清爭議。事件引發市場對ESG與外銷風險的討論，部分聲音更延伸至台積電等台廠在海外布局的挑戰。

美國海關與邊境保護局（CBP）援引1930年關稅法第307條，對巨大集團生產的自行車與零件發布「暫扣令」（WRO），理由是合理懷疑涉及強迫勞動。經濟部證實巨大已收到通知，正與勞動部等單位協助蒐集資料、準備因應。該禁令即日生效，所有相關產品不得進口美國，對巨大造成不小衝擊。

讓外界聯想近期美方對供應鏈安全與人權的監管升級。台積電赴美設廠的技術、人力與合約爭議，也讓台廠面臨更大外部壓力。

對美方此次暫扣行動，有部分網友抱持肯定態度，認為雖然手段強硬，卻也促使台廠改革。有人指出，台灣長期忽視供應鏈與職場中的ESG問題，如今正好藉此契機檢討制度：「台廠職場文化應該面對改革，這是一個開始」、「對其他外銷產業也是警示，台積電這種高規範廠未來會更有利」。

也有不少人質疑美方舉動背後動機，認為「強迫勞動」的定義模糊，標準不一。有人批評，這可能是貿易談判的政治操作，甚至用人權作為經濟工具：「美國想要的不是勞權，是市場控制權」、「從台積電被要求交資料，到現在自行車被封，美方策略越來越直接了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。