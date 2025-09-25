快訊

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財政部長貝森特擬要求台積電擴大美國產能，網友正反意見兩極，有人認為是重視技術、風險分散，也有人質疑是掏空台灣。（路透）
美國財政部長貝森特擬要求台積電擴大美國產能，網友正反意見兩極，有人認為是重視技術、風險分散，也有人質疑是掏空台灣。（路透）

美國財政部長貝森特再度點名台灣晶片集中生產風險，表態將把30%至50%的高階晶片生產轉移至美國或其他盟國，引發PTT網友一片炸鍋。有人直指「盟友掏空台灣」，也有人認為是台灣自身電力與地緣風險所致。

美財長貝森特接受福斯新聞專訪時直言，99%的高效能晶片都在台灣製造是「全球經濟最大失敗點」，美方將努力分散供應鏈，目標把3至5成需求轉至美國本土、日韓或中東等盟友地區。

除了晶片生產，美方也將飛機零件、關鍵化學品與IPO作為籌碼，用於美中談判，強調供應鏈安全為國安優先事項。

部分網友對美方立場表示理解，認為這次發言本質是供應鏈調整，而非針對台灣。他們認為美方點出台灣晶片集中風險，某種程度也凸顯出台積電在全球的重要地位，並不是要「打壓」台灣，而是為分散風險做準備。有人指出「分散風險是合理的商業考量」、「台積電未來十年都不用擔心，技術和封裝還是護城河」，也有聲音認為「其實這代表美方很重視台積電，才會這麼謹慎對待」，相信「長線還是會漲，市場需求就在那裡」。

但另一派網友則不領情，認為美國「盟友掏空論」正在上演，擔心台灣被消耗殆盡。批評者認為這番言論雖披著國安與分散風險外衣，本質上仍是想把關鍵產能與技術搬出亞洲，質疑這樣的動作其實對台灣並不友善。「盟友？我怎麼覺得比中國還恐怖」、「才給你廠房就要再搬走50%，是當我們好欺負？」，還有人直言「說到底，就是想把技術跟利益都搬走」，更質疑「99%在台灣是風險，那技術在你那你怎麼不說獨佔？」反映出部分民眾對台美科技合作關係的高度戒心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

