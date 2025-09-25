快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

美國推新一輪強力關稅？網笑「川普投顧發話」：再給上車機會

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普在聯合國大會表示，美國準備實施新一輪強而有力的關稅，並呼籲歐洲採取相同措施；同時警告若俄羅斯無意議和，將對俄加徵關稅。訊息傳出後，PTT討論聚焦三點：其一，是否僅針對俄羅斯、對市場實質衝擊有限；其二，「關稅喊話」是否再度成為波動來源；其三，股市回檔究竟是風險還是布局良機。

根據媒體報導，川普將關稅定位為「防衛措施」，並批評歐盟持續購買俄羅斯能源；在能源與科技政策上，延續對再生能源的質疑，稱核能若處理得宜即為安全，另表示將以AI因應生化威脅。整體訊息指向以關稅與能源安全為槓桿，試圖整合盟友並施壓俄羅斯。

一名網友在PTT發文表示，「川普投顧」短線可能已佈好空單，但也不排除「鬼指先蹲後跳、直達三萬點」的走勢。他以此提醒投資人留意政策放話可能引發的短線拉回與快速反彈，暗示操作上須同時防守與把握節奏。

相近留言呈現兩大共識：一是「利空鈍化」論，認為市場對關稅議題已見疲乏，屢次放話多成短暫噪音；二是「逢回布局」派，視拉回為市值型ETF或權值股補貨機會，直言「川普又提供上車點」。亦有網友提到美股主要指數短線翻黑、油價波動，解讀為技術面漲多後的健康修正。

不同意見與延伸討論則指出：部分人批評屬「刷存在感」或「標題殺人」，強調此次矛頭在俄羅斯，對台、美科技鏈影響有限；也有人憂心關稅疊加通膨與就業降溫的中期風險，或質疑政策合法性與落地難度。另有網友以戲謔口吻稱「TACO再臨」、「空軍萬馬齊奔」，反映多空情緒拉鋸。整體而言，市場對關稅消息的敏感度降低，但在高檔震盪區，政策噪音仍可能放大短線波動，投資人需在情緒與紀律間拿捏節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

俄羅斯 再生能源 川普 PTT TACO 美股 歐盟

延伸閱讀

0050漲多找不到進場點！網勸「趁跌分批加碼」：有錢就買

除00918撐住場面外…00713、00915、00919真的是慘不忍睹！棒棒：死亡之組績效變差

降息不急！鮑爾釋出保守訊號…債券還能買？小童曝00679B、00937B操作建議

股市大多頭獲利了結該怎麼辦？網熱議買房、持現金或加碼

相關新聞

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

美國川普政府宣布將H1B簽證申請費調高至10萬美元，輝達執行長黃仁勳表態支持，稱「盼最聰明的人才來美國」；OpenAI執行長阿特曼也給予正面評價。此消息在PTT引發熱議，討論焦點圍繞政策是否導向「菁英化」、對矽谷巨頭與中小企業的差別影響，以及企業領袖與政府互動的現實考量。

美國推新一輪強力關稅？網笑「川普投顧發話」：再給上車機會

美國總統川普在聯合國大會表示，美國準備實施新一輪強而有力的關稅，並呼籲歐洲採取相同措施；同時警告若俄羅斯無意議和，將對俄加徵關稅。訊息傳出後，PTT討論聚焦三點：其一，是否僅針對俄羅斯、對市場實質衝擊有限；其二，「關稅喊話」是否再度成為波動來源；其三，股市回檔究竟是風險還是布局良機。

股市大多頭獲利了結該怎麼辦？網熱議買房、持現金或加碼

近期台股在經歷川普政策引發的4月「人造熊市」後迅速反彈，指數從19000點反攻至9月的26000點，不少投資人成功在低檔進場、高檔獲利了結。PTT上有網友就此發文詢問：「這波賺到盆滿缽滿，接下來該怎麼辦？」貼文隨即引來大量討論，網友意見分歧，從買房置產、保留現金，到繼續看好行情直上30000點都有，話題相當熱烈。

台股創新高只有我還在賠！她哀號：ALL IN兩年套牢求股災來救命

台股不斷創高，投資人一片歡騰，卻有網友發文大吐苦水，表示兩年前「ALL IN」一檔股票至今仍未解套，眼看其他個股輪番漲停，心理落差極大，甚至「希望股災快點來」。此文一出，引起大量網友共鳴與討論，有人建

社會新鮮人擁「15萬資金」想立馬買股！網勸：定期定額買ETF

多數專家均建議投資應使用閒錢，且可先預存緊急預備金。一名剛出社會三週的新鮮人發文表示，領到薪水後戶頭約有15萬元，想知道是否應立即投入股市，還是先專心工作再慢慢觀望。他提到，自己工作繁忙，較希望挑選幾間熟悉的公司長期持有，當作「存款」使用，並好奇本金是否需要再大一些才適合開始。

台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

台股、美股各有擁護者，一名網友在PTT發文直言，雖然台股近年隨大型權值股與AI題材大漲，但操作難度仍遠高於美股。他指出，美股常見整個族群同步上漲，錯過龍頭還能追老二、老三，而台股則經常「一根爆拉」後迅速反轉，散戶稍有追高就容易被套。更有人感嘆，2025年台股雖屢創新高，但相較美股動輒數倍漲幅，「翻倍的機會仍不多」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。