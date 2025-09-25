美國推新一輪強力關稅？網笑「川普投顧發話」：再給上車機會

近期台股在經歷川普政策引發的4月「人造熊市」後迅速反彈，指數從19000點反攻至9月的26000點，不少投資人成功在低檔進場、高檔獲利了結。PTT上有網友就此發文詢問：「這波賺到盆滿缽滿，接下來該怎麼辦？」貼文隨即引來大量討論，網友意見分歧，從買房置產、保留現金，到繼續看好行情直上30000點都有，話題相當熱烈。

2025-09-25 08:58