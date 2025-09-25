黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。路透
美國川普政府宣布將H1B簽證申請費調高至10萬美元，輝達執行長黃仁勳表態支持，稱「盼最聰明的人才來美國」；OpenAI執行長阿特曼也給予正面評價。此消息在PTT引發熱議，討論焦點圍繞政策是否導向「菁英化」、對矽谷巨頭與中小企業的差別影響，以及企業領袖與政府互動的現實考量。

根據媒體報導，10萬美元為一次性費用，適用於9月21日後「新申請」者，續簽不在此列。美方強調以財務誘因與程序簡化來吸引並留住頂尖人才。數據面上，去年H1B持有人以印度與中國籍為大宗。支持者認為，提高門檻可減少低薪派遣濫用，將名額留給高階人才。

一名網友在PTT發文指出，並非所有美企執行長都認為新制衝擊重大；黃仁勳擅長順勢而為、與政策保持良好互動，輝達股價亦屢創新高，與常與川普交鋒的馬斯克形成對比。

多數相近留言強調，對能開出高薪的科技巨頭而言，10萬美元分攤至多年人事成本僅屬小額，反而有助提高抽籤成功率；政策可抑制外包公司重複申請、釋回額度；「能用錢解決就不是問題」成為大型企業的共同優勢。亦有網友稱此舉等於替七巨頭築起更高的人才護城河。

另有不同意見則質疑政策加深不平等，恐壓縮新創與中小企業招募空間，與「美國製造」的人事成本目標牴觸；也有人批評企業領袖「過度配合」政治權力。部分留言主張採「分級付費排隊」或將研發、招募外移至加拿大、英國等地分部。另有聲音提醒，美國長期仍具科研與移民吸引力，關鍵在於如何平衡人才競逐與產業多元發展。

