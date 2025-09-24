台股創新高只有我還在賠！她哀號：ALL IN兩年套牢求股災來救命

台股不斷創高，投資人一片歡騰，卻有網友發文大吐苦水，表示兩年前「ALL IN」一檔股票至今仍未解套，眼看其他個股輪番漲停，心理落差極大，甚至「希望股災快點來」。此文一出，引起大量網友共鳴與討論，有人建議轉向大盤ETF自救，也有老手點出「該認賠時就認賠」。

原PO在Dcard股票板哀嘆，自己「當初是白癡，把所有資金ALL IN在一檔」，結果套牢兩年仍無解套跡象，只能眼睜睜看著其他股票狂飆，情緒幾近崩潰，甚至發出「牛市何時結束？股災什麼時候再來一次」的感嘆。此貼一出，立刻湧入百則留言，從各種角度討論錯殺與翻身策略。

不少網友認為原PO雖然情緒低落，但其實仍有自救機會，關鍵在於是否願意認賠並調整策略。他們分享自身經驗，鼓勵轉向大盤型ETF、重整投資方向：「你看到的只-60%，0050早就漲回來了，我是一鍵出清轉台積電」、「建議你現在不管它多少錢，都砍了買0050」、「就套牢了還股災不是更慘？0050+VOO才是真正長線投資」、「我之前腦弱聽家人，卡在91…後來還是認賠換大盤ETF」、「我也曾虧60%，現在靠定期定額慢慢補回來了」。

另一派網友則認為原PO過於情緒化，質疑其選股眼光與操作方式，有人甚至反串嘲諷：「你也太韭菜了吧，兩年前幾乎是剛噴的時候耶」、「ALL IN又不認輸，哪天要賣記得講一下，我看看是不是買點」、「你買的應該是那種永遠不會漲的鬼股票吧」、「不是只有你，還有我，中鋼是主力，一樣死很久」。網友言語雖重，卻也凸顯長線紀律與分散布局的重要性。

