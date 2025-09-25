「電子族群熄火」多頭動能減弱？他3天內出清看空 網酸：情緒化操作

台股近期在高檔震盪，投資人對後市看法分歧。PTT上有網友發文指出，記憶體、散熱及被動元件族群出現「滅火」跡象，中小型股跌幅明顯，台積電賣壓沉重，資金則轉往金融股避險，因此決定透過台指期權證進行放空操作。

原PO分析市場結構，認為在主要電子族群熄火下，市場多頭動能減弱，且台積電出現沉重賣壓，資金有意流向防禦性的金融股。他選擇以權證進行操作，並強調會在三天內出清部位，以降低風險。這樣的看空立場，在當前市場氛圍下顯得相對激進，也成為眾人關注焦點。

許多網友留言力挺，短短數分鐘內湧入多則「會贏喔」的回應，甚至衍生出「空蛙軍團」、「空手蛙」、「黃金蛙」等自嘲式代號，營造出集體共鳴的氛圍。部分網友則認為原PO操作「精準打擊」，認可其短線判斷，並期待他能在震盪中獲利。

另一派網友則抱持懷疑態度，提醒權證操作風險高，勝率不易掌握，有人直言「看到綠的就在空，笑死有夠雲」，認為只是情緒化操作；也有人批評僅憑一筆小單就發文，顯示所謂的「空軍」勢力參差不齊。另有網友指出，做空勝率接近零，提醒投資人切勿盲目跟風。

此外，留言中不乏延伸討論，不少人將焦點放在大盤整體結構，有人感嘆「每天都是台積漲其他股死魚，台積跌其他股跟著跌」，直言市場結構不健康。另有人分析，短線確實有回檔跡象，但長期仍是多頭格局，建議「短空長多」才符合趨勢。還有人以戲謔方式表示「空到最後總會贏一次」，凸顯投資人對於多空拉鋸的矛盾心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。