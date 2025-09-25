快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

「電子族群熄火」多頭動能減弱？他3天內出清看空 網酸：情緒化操作

聯合新聞網／ 綜合報導
台股24日下跌作收。圖／聯合報系資料照片
台股24日下跌作收。圖／聯合報系資料照片

台股近期在高檔震盪，投資人對後市看法分歧。PTT上有網友發文指出，記憶體、散熱及被動元件族群出現「滅火」跡象，中小型股跌幅明顯，台積電賣壓沉重，資金則轉往金融股避險，因此決定透過台指期權證進行放空操作。

原PO分析市場結構，認為在主要電子族群熄火下，市場多頭動能減弱，且台積電出現沉重賣壓，資金有意流向防禦性的金融股。他選擇以權證進行操作，並強調會在三天內出清部位，以降低風險。這樣的看空立場，在當前市場氛圍下顯得相對激進，也成為眾人關注焦點。

許多網友留言力挺，短短數分鐘內湧入多則「會贏喔」的回應，甚至衍生出「空蛙軍團」、「空手蛙」、「黃金蛙」等自嘲式代號，營造出集體共鳴的氛圍。部分網友則認為原PO操作「精準打擊」，認可其短線判斷，並期待他能在震盪中獲利。

另一派網友則抱持懷疑態度，提醒權證操作風險高，勝率不易掌握，有人直言「看到綠的就在空，笑死有夠雲」，認為只是情緒化操作；也有人批評僅憑一筆小單就發文，顯示所謂的「空軍」勢力參差不齊。另有網友指出，做空勝率接近零，提醒投資人切勿盲目跟風。

此外，留言中不乏延伸討論，不少人將焦點放在大盤整體結構，有人感嘆「每天都是台積漲其他股死魚，台積跌其他股跟著跌」，直言市場結構不健康。另有人分析，短線確實有回檔跡象，但長期仍是多頭格局，建議「短空長多」才符合趨勢。還有人以戲謔方式表示「空到最後總會贏一次」，凸顯投資人對於多空拉鋸的矛盾心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 PTT 台股 大盤 放空 空軍

延伸閱讀

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

00919、00878「股價之爭」鹿死誰手…一起往上最美！孫太：0056近期越走越遠

除00918撐住場面外…00713、00915、00919真的是慘不忍睹！棒棒：死亡之組績效變差

廣達睽違10個月將重返300元榮耀？鉅額交易現蹤

相關新聞

「電子族群熄火」多頭動能減弱？他3天內出清看空 網酸：情緒化操作

台股近期在高檔震盪，投資人對後市看法分歧。PTT上有網友發文指出，記憶體、散熱及被動元件族群出現「滅火」跡象，中小型股跌幅明顯，台積電賣壓沉重，資金則轉往金融股避險，因此決定透過台指期權證進行放空操作。

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

討論來自《股市爆料同學會》網友的發文。鴻海（2317）股價強勢突破前高234.5元，以股價231元加上今年除息5.8元計算，實際已逼近237元水準。由於外資目標價240元已達成，不少投資人開始關注是否

巨大（9921）被扣台積電也難逃？美國持續加壓…網酸：策略越來越直接

台灣自行車龍頭「巨大集團（9921）」再爆利空！美國海關指控其產品涉及強迫勞動，宣布即日起禁止進口。官方已證實收到通知，將協助企業釐清爭議。事件引發市場對ESG與外銷風險的討論，部分聲音更延伸至台積電

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

美國財政部長貝森特再度點名台灣晶片集中生產風險，表態將把30%至50%的高階晶片生產轉移至美國或其他盟國，引發PTT網友一片炸鍋。有人直指「盟友掏空台灣」，也有人認為是台灣自身電力與地緣風險所致。

從特斯拉獲利後怎投資？他這樣規劃：房產收租、三帳戶操作美股、定期定額買比特幣

設好3投資帳戶 長期投資最穩妥 在特斯拉股票上賺到了財富之後，我先考察了美國的房地產，在美國的房價還不算高的時候，衡量了總價、地產稅、 維護成本、收益率等幾個因素之後，一次投資了幾間房產，全額付

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

美國川普政府宣布將H1B簽證申請費調高至10萬美元，輝達執行長黃仁勳表態支持，稱「盼最聰明的人才來美國」；OpenAI執行長阿特曼也給予正面評價。此消息在PTT引發熱議，討論焦點圍繞政策是否導向「菁英化」、對矽谷巨頭與中小企業的差別影響，以及企業領袖與政府互動的現實考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。