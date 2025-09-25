快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

股市大多頭獲利了結該怎麼辦？網熱議買房、持現金或加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
台股持續創高。本報資料照片。
台股持續創高。本報資料照片。

近期台股在經歷川普政策引發的4月「人造熊市」後迅速反彈，指數從19000點反攻至9月的26000點，不少投資人成功在低檔進場、高檔獲利了結。PTT上有網友就此發文詢問：「這波賺到盆滿缽滿，接下來該怎麼辦？」貼文隨即引來大量討論，網友意見分歧，從買房置產、保留現金，到繼續看好行情直上30000點都有，話題相當熱烈。

該名原PO指出，他在4月市場低檔時買進，9月於26000點賣出，順利跟上這波大多頭行情。如今手握獲利資金，他列出幾項可能的去向，包括趁汽車關稅不確定性殺價買車、在央行打房下進場置產、持有現金等待下波股災、或持續加碼看多台股挑戰三萬點，並徵詢大家意見。此番提問勾起投資人共鳴，許多人也順勢分享自身看法。

在留言區，不少網友直言「問就是買房」，認為不論炒股或置產，最終都會走向買房的選項，更有人建議「市價七千萬到一億的房子可以考慮」。另一派則主張應留現金備戰，強調股市總有循環，「等下次熊市進場」才是最佳策略，也有網友看好股市未完，「持續買進，三萬點不是夢」。

共識性意見中，網友多半傾向保守策略，建議先降低持股部位、轉往房市或現金保留，並強調「企業成本會轉嫁，市場總有波動」。此外，也有人指出可將獲利配置至黃金、美債等避險標的，甚至建議分散至海外置產，以對沖國內市場與政策風險。

不過，也有不少留言帶著戲謔氛圍，例如有人建議「買遊艇」、「出國玩」、「薯條加大」或「滷肉飯加兩顆蛋」，也有人談到「越南新娘」、「海外置產」、「買狗肉」等五花八門的想法，展現PTT特有的幽默。另有網友質疑原PO並未透露實際獲利數字，「沒說賺多少，怎麼給建議」，認為若金額有限，或許僅能應付基本生活享受。也有人補充提醒，4月那波下殺中許多投資人仍深陷虧損，強調獲利並非人人有份，應避免過度樂觀。

整體來看，這篇討論反映出投資人在多頭行情獲利後的典型糾結：是轉進實體資產保障未來，還是保留現金伺機再戰，抑或相信牛市仍在續航。不同選擇背後，也映照出市場對後續利率、房市政策與全球經濟的不確定感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 台股 PTT 川普 美債

延伸閱讀

00919與00878為何漲不動？他持續買進並解析：持有成分股問題

鴻海（2317）做過兩次…120到210元之時就賣掉！直雲：不動抱著就沒有時間價值

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

台股創新高只有我還在賠！她哀號：ALL IN兩年套牢求股災來救命

相關新聞

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

美國川普政府宣布將H1B簽證申請費調高至10萬美元，輝達執行長黃仁勳表態支持，稱「盼最聰明的人才來美國」；OpenAI執行長阿特曼也給予正面評價。此消息在PTT引發熱議，討論焦點圍繞政策是否導向「菁英化」、對矽谷巨頭與中小企業的差別影響，以及企業領袖與政府互動的現實考量。

美國推新一輪強力關稅？網笑「川普投顧發話」：再給上車機會

美國總統川普在聯合國大會表示，美國準備實施新一輪強而有力的關稅，並呼籲歐洲採取相同措施；同時警告若俄羅斯無意議和，將對俄加徵關稅。訊息傳出後，PTT討論聚焦三點：其一，是否僅針對俄羅斯、對市場實質衝擊有限；其二，「關稅喊話」是否再度成為波動來源；其三，股市回檔究竟是風險還是布局良機。

股市大多頭獲利了結該怎麼辦？網熱議買房、持現金或加碼

近期台股在經歷川普政策引發的4月「人造熊市」後迅速反彈，指數從19000點反攻至9月的26000點，不少投資人成功在低檔進場、高檔獲利了結。PTT上有網友就此發文詢問：「這波賺到盆滿缽滿，接下來該怎麼辦？」貼文隨即引來大量討論，網友意見分歧，從買房置產、保留現金，到繼續看好行情直上30000點都有，話題相當熱烈。

台股創新高只有我還在賠！她哀號：ALL IN兩年套牢求股災來救命

台股不斷創高，投資人一片歡騰，卻有網友發文大吐苦水，表示兩年前「ALL IN」一檔股票至今仍未解套，眼看其他個股輪番漲停，心理落差極大，甚至「希望股災快點來」。此文一出，引起大量網友共鳴與討論，有人建

社會新鮮人擁「15萬資金」想立馬買股！網勸：定期定額買ETF

多數專家均建議投資應使用閒錢，且可先預存緊急預備金。一名剛出社會三週的新鮮人發文表示，領到薪水後戶頭約有15萬元，想知道是否應立即投入股市，還是先專心工作再慢慢觀望。他提到，自己工作繁忙，較希望挑選幾間熟悉的公司長期持有，當作「存款」使用，並好奇本金是否需要再大一些才適合開始。

台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

台股、美股各有擁護者，一名網友在PTT發文直言，雖然台股近年隨大型權值股與AI題材大漲，但操作難度仍遠高於美股。他指出，美股常見整個族群同步上漲，錯過龍頭還能追老二、老三，而台股則經常「一根爆拉」後迅速反轉，散戶稍有追高就容易被套。更有人感嘆，2025年台股雖屢創新高，但相較美股動輒數倍漲幅，「翻倍的機會仍不多」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。