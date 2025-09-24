今年大盤只漲了14％、台積電「僅」約24％…遠不及去年！不解為何一堆人喊離職？

一名網友在PTT股板提問，表示觀察台股從2025年初至今約莫9月底，大盤只漲了14%、台積電漲幅也「僅」約24%，相較去年同期成績遜色不少。他不解為何近期板上氣氛如此亢奮，甚至不少人高喊「辭職全職投資」，直言：「現在是在大聲什麼啦？」

原PO指出，去年台股在上半年就上漲逾36%，台積電更一度大漲80%，與現在的漲幅相差明顯。他認為，如果投資大盤1000萬元，今年只賺了140萬元，難以理解市場此刻的樂觀情緒是否合理，並詢問其他網友的真實報酬與心態。

不少網友認為原PO的起算點選錯了，因為今年的反彈行情主要集中在4月後。許多人指出，若從年初開始算績效，自然不會有明顯感受，但若是川普關稅底定後才進場，報酬率其實相當可觀：「你從1/1開始算，當然不嗨，四月進場的報酬都破40%了」、「五個月漲9000點你以為常有？」、「質押加正二，報酬上看60%沒問題」、「現在是大聲的最佳時機，不大聲要等什麼時候？」

也有網友反映現階段市場氣氛過於浮誇，點出情緒與基本面表現可能已出現落差，甚至諷刺股板陷入集體幻覺區，呼籲理性看待熱潮：「你會問這問題代表你還在理性，版上都在幻覺區」、「去年賺到翻，今年很多只是拿去炫績效」、「這版每個人都一億資產、年化都超巴菲特，笑死」、「賺到的聲音大，不代表市場健康，要看清楚熱點集中在哪」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。