鴻海（2317）做過兩次…120到210元之時就賣掉！直雲：不動抱著就沒有時間價值
＊原文發文時間為9月23日
今天鴻海繼續大漲，其實我鴻海做過兩次。
我常常說有些股票如果他不動，抱著就會沒有時間價值，我在鴻海起漲點120多元就有發文買進一次，然後在210多元賣掉，後來就沒有再玩過鴻海，直到最近又才買鴻海174.5元今天漲到221元，如果我鴻海從去年都沒有賣，等於這一年錢都在鴻海上錯失很多股票，有時候買賣股票的時機點很重要。
很多人會說買鴻海可以我自己就會買，但是我認為買這種大型股票的時機很重要，我只在會漲的時候買進，其他時間我會去做其他股票！時間很重要，如果股票都不動那時間等於少賺。
時間價值很重要，我要在最短的時間內賺最多的錢！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
