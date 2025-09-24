台股日日創下新高…買不下手怎麼辦？小車提這招：自律無法就交給「他律」

買不下手時 就交給定期定額吧！

存股邁入第十二年的小車，在下跌時已練就突破心魔分批加碼，現在覺得困難的，反而是上漲時面對日日創新高的標的買不下手。

自律不行時 交給他律

所謂：「人多的地方不要去」，股票投資本就是一件違反人性的事，漲時停看聽，跌時勇敢進。在高點時大力買進的朋友，要思考下跌時自己都在幹嘛，為什麼崩跌時不買，要等創新高才加碼呢？

然而，也並非創新高時就完全收手不買，畢竟一山還有一山高，若因高點完全停下腳步，等待崩盤時再買的話，有可能等來等去等了個寂寞。

小車說過：「買股就跟買菜一樣，再貴還是得買」。颱風菜貴我們可以少吃一點，股貴要買，但可以少買一點。

以每月投入2萬元買股為例，若遇到股市節節創新高的情況，小車只會設定1萬5千元定期定額，剩下5千元存入加碼金，當作下跌時的加碼銀彈。等到加碼金（投資剩的錢+部分調節）存到自己設定的金額，如：10萬、20萬、30萬...，則回復每月2萬元買股。

至於配置，小車採50%市值型、50%領息型ETF的配比，分散市值型漲高修正的風險。

有自制力的朋友可以親力親為，直接買進。若自制力不足，和小車一樣看到屢創新高的價格買不下手的，也可以適度依賴外力，設定期定額買進，交給不帶感情的app代勞。

困難的事沒必要去考驗自己的自制力，只是徒增煩惱罷了！就像學生時代自己意志力薄弱在家中讀不了書，就去補習班給老師逼一下。不論用什麼方法，書有讀進去就行；買股也是一樣，手動下單或是定期定額，只要每月能讓自己持續買進就是適合的好方法。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。