年輕人「底薪6萬＋月領2萬股利」 他猜：股市漲害工作態度散漫

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來股市表現佳...導致七年級草莓族、八年級躺平族？網友嘆：這只是世代輪迴罷了。圖／聯合報系資料照片
近年來股市表現佳...導致七年級草莓族、八年級躺平族？網友嘆：這只是世代輪迴罷了。圖／聯合報系資料照片

PTT網友發文指出，老一輩常認為「8年級生」進職場後態度散漫、不願加班，也不想額外學習。他質疑，是否因近年股市大漲，若底薪6萬元再搭配投資ETF，每月股利就能領2萬元，使得年輕一代對工作熱情下降，選擇「躺平」也能過日子。

該篇文章引起熱烈回應，許多網友第一時間就糾正：「8年級都30幾歲了，應該要說9年級才對」、「8年級早就是公司主力，現在進職場的是2000年後出生的」。也有人直言，每月2萬元股利並非易事，「本金至少要400萬以上」，質疑原PO的計算過於樂觀。

部分網友則認為，世代差異本來就存在，老一輩總會批評下一代。「七年級被叫草莓族，現在換8年級被說散漫」、「一代貶低一代，這是輪迴」。另有人指出，少子化與家庭資產結構改變，讓不少年輕人繼承房產或本就不缺錢，自然不會拼命加班。

也有網友分享不同觀察，認為「上班賺的還不如股市一天波動」、「靠ETF或台積電分紅就能超越薪資」，使得部分年輕人把正職當副業，重心放在投資。另有人直言，房價與薪資差距過大，努力工作也難買房，才讓不少人選擇擺爛，「既然努力換不到同等回報，那就散漫到底」。

討論雖帶有戲謔與反串，但仍反映出台灣職場結構問題：薪資成長緩慢、資產累積不均，以及世代觀念落差。對年輕人而言，投資與被動收入確實成為選項；而對老一輩來說，散漫或許只是他們看待世代轉變的一種投射。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

