社會新鮮人擁「15萬資金」想立馬買股！網勸：定期定額買ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
多數專家均建議投資應使用閒錢，且可先預存緊急預備金。一名剛出社會三週的新鮮人在PTT發文表示，領到薪水後戶頭約有15萬元，想知道是否應立即投入股市，還是先專心工作再慢慢觀望。他提到，自己工作繁忙，較希望挑選幾間熟悉的公司長期持有，當作「存款」使用，並好奇本金是否需要再大一些才適合開始。

對此，許多網友分享不同看法。有人建議新鮮人先留緊急預備金，剩餘閒錢可分批投入，或透過定期定額購買ETF，強調「一千元以上就能存」，「現在盤中零股買賣方便，不必等到本金很大」。也有人強調投資不急於一時，應先提升本業收入，認真工作才能累積更多可運用資金。

不少回應則走「反串」或戲謔路線，建議「歐印正二」、「先信貸1000萬再質押」、「媽媽沒給100萬就存定存吧」，甚至有人笑稱「最佳投資時機是十年前，其次是現在」。另有網友強調，市場高點出現大量「少年股神」討論文，或許正是警訊。

部分網友則提供較務實的方向，建議將15萬元分批投入0050或台積電等權值股，當長期資產配置的一環；也有人提醒至少預留生活與意外支出，「緊急備用金之外再投資才安心」。另有經驗分享指出，剛開始可先用小金額試水溫，感受市場波動與自己的心態，再逐步加碼。

整體來看，雖然回應中充滿誇張與搞笑言論，但多數共識仍在於「投資本金多少不是重點，重點是風險承受能力與投資心態」。對於剛出社會的投資人而言，建立穩健的理財觀念、確保基本生活安全，才是邁入投資市場的第一步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

