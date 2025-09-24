台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為美股比台股更好玩。本報資料照片。
台股美股各有擁護者，一名網友在PTT發文直言，雖然台股近年隨大型權值股與AI題材大漲，但操作難度仍遠高於美股。他指出，美股常見整個族群同步上漲，錯過龍頭還能追老二、老三，而台股則經常「一根爆拉」後迅速反轉，散戶稍有追高就容易被套。更有人感嘆，2025年台股雖屢創新高，但相較美股動輒數倍漲幅，「翻倍的機會仍不多」。

原PO回顧20年間變化，指出過去台股多屬「潛跌市場」，波動有限；但近年因AI與大型股帶動，市場表現大幅改善。然而他抱怨主力常藉假突破、假下殺洗出籌碼，使散戶難以掌握趨勢。反觀美股，消息面反應直觀且族群拉抬明顯，投資人就算晚一步進場，仍有機會分享漲幅。他並舉例，投入美股時即便買入個股如谷歌或小型能源公司，看起來風險也比台股中小型股低，因為後者更容易遭到控盤。

文章引發熱烈回應，許多網友歸因於台股「淺碟市場」結構，資金集中，主力及投信、外資容易控盤，「漲跌停制度限制行情爆發力」、「內線與消息面過度影響」等問題也被頻繁提及。有網友直言，「台股地獄模式」、「台股就是大型韭菜園」，甚至有人總結「無腦台積電就好，其他幾乎都是垃圾」。

另一派則認為，美股並非完全無風險，強調「美股也有腰斬」、「迷因股波動更大」，若散戶承受不了台股震盪，到了美股也未必能適應。有網友指出，台股至少有政府護盤，買0050或台積電長抱仍屬穩健；還有人提醒匯率因素不可忽視，「今年美股賺的，台幣匯率一貶也可能吃掉部分獲利」。

此外，也有理性聲音認為，兩者差異在於市場規模與產業結構，美股擁有全球龍頭企業與更廣的題材選擇，台股則集中於半導體供應鏈。「在台股能賺錢的人，去美股通常能賺更多，但若在台股虧損，美股也不見得能翻身」，顯示投資績效與市場選擇之外，操作方式與心態才是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

